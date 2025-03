Asmin Durdžić besan kao ris: Zapušio usta Ermini i Siti zbog paklenog plana koji su skovale, a evo zašto je poslao poklon Đedoviću!

Aneli Ahmić nedavno je dobila informaciju da su Sita Ahmić i Asmin Durdžić sklopili primirje i da je Nora u odličnim odnosima sa svojim ocem zbog čega nije krila oduševljenje.

U prilog tome ide i torta koju je danas poslala Ermina Pašović, a na kojoj se nalazi slika nje i Asmina Durdžića koji su zagrljeni i srećni. Aneli je ovo bila još jedna potvrda da je njena porodica u odličnim odnosima sa Asminom kojeg je više puta danas pozdravila, kao i da ima njegovu podršku u svom učešću.

Ipak u toku Anelinog slavlja ''Bajrama'', na adresu Bele kuće stigao je poklon Marku Đedoviću koji je poslao upravo Asmin Durdžić i ovim potezom demantovao Situ Ahmić i Erminu Pašović koje su predstavljale kao da je napolju sve u redu i da Aneli ima njegovu podršku.

- Sudili ste mi, a ništa niste znali. Istina je konačno našla put. Pa uzdravlje! - glasila je poruka od Asmina Durdžića.

Upravo iz tog razloga, pozvali smo Asmina Durdžiča koji je za Pink.rs otkrio kakvo je zapravo stanje u spoljnom svetu i da li je on podržao Erminin potez da njihovom zajedničkom slikom stavi Aneli do znanja da ima podršku svog bivšeg.

- Ljut sam što je Ermina stavila moju sliku na tortu bez moje dozvole. Moja slika nema šta tamo da traži jer ne želim da budem deo njihovog cirkusa, niti želim da iko pomisli da sam ja bilo čija podrška. One su ovim potezom htele da se inate Đedoviću i da ispadne kako je on sve slagao vezano za mene i Aneli. Ja sam poklonom koji sam mu poslao hteo da dam do znanja da je sve u pravu i da ništa nije slagao - poručio je Asmin.

Kako su Sita Ahmić i Ermina Pašović reagovale na ovaj demant koji im je Asmin Durdžić priredio i svima im zapušio usta, ostaje nam da saznamo.

Autor: N.P, A.Nikolić