Bez dlake na jeziku!

Nakon odgledanog prvog priloga u kom je prikazan odnos Ane Nikolić i Stefana Korde, voditelj Darko Tanasijević u Šiša baru porazgovarao je sa Anom.

- Jako mi je teško, teško sam sve ovo podnela, bukvalno sam šok doživela. Moj cilj ovde je bio da se za tatu borim, boli me što nije mogao da me sačeka bar još malo što mi je ostalo...I dalje mi je ona video čestitka za Novu poruku, kako je sedeo za stolom i kako je zaplakao, pa pre nedelju dana ona njegova slika i sva dešavanja, sve mi je to ispred očiju. Pre neki dan sam ga sanjala. Sanjala sam kako se rodio, kako je na mnogo lepom mestu i kako je mali dečak, prelepo obučen - rekla je Ana.

- Ovo je za tebe najteži životni period, znamo svi koliko si bila vezana za njega i za članove tvoje porodice. Tvoj momak Stefan Korda bi trebalo da ti je najveća životna podrška, ali se desilo da je razotkriveno njegovo dopisivanje sa Aleksandrom. Kada sabereš i oduzmeš, šta misliš - pitao je Darko.

- Pre svega, verujem Milanu u sve što je rekao, smatram da Stefan sa mnom stvarno manipuliše. On mene ubeđuje u nešto što je neistina da mu verujem. Nakon par dana posle radija mi je rekao da se javila i da je on nju pitao: "Je l' ti se sviđam?", pa je ona njemu poslala broj telefona, pa ju je on blokirao. Iskreno da ti kažem, ne znam šta da kažem. Pre neki dan sam mu rekla da ponovi sve što mi je rekao, on nije mogao da ponovi - rekla je ona.

- Ako kažeš da veruješ Milanu, ovde kada nešto kažemo to jeste tako, ne služimo se dezinformacijama i neproverenim stvarima, šta onda i dalje tražiš kraj njega - pitao je Darko.

- Trenutno kupujem mir s njim, ja bih znala kako da odreagujem...Ja sve znam. Imam ja hrabrosti, ali vidim kakav je on i njegovo ponašanje. Ja mu kažem da ću da ga ostavim, on meni govori: "Neću ti dati mira", bukvalno mi preti, kaže: "Gde ideš ti, idem i ja"...Niko ne zaslužuje da im se to desi i da kupuju mir kao ja trenutno, nije lepo, znam, ja ću na kraju izvući deblji kraj. Malo mi fali, haos da napravim. Ćutim, trpim, trpim, trpim... - rekla je Ana.

- Vidiš da on pod pritiskom reaguje totalno drugačije. On kada ga pitaju novinari i voditelji počinje da se busa i posle emisije te je pratio po kući, pa je počeo tebe da optužuje za neke stvari - rekao je Darko.

- Njegov cilj je da se opere, pa da napravi kao da sam ja kriva što ga uvodim u crveno...Ja sam se stidela u petak sada njegovog ponašanja, stala sam i reč nisam rekla jer me je stvarno bilo blam i sramota njegovog ponašanja, zato sam i imala onakav rečnik...Sada da raskinemo, pa on će meni da priča i istine i neistine, pa jednom mi je rekao: "Nemoj da ja pričam o tvojima". Ja sam njega zamolila da kaže ispred svih da kaže šta mi to radimo, a da ostali ne znaju - rekla je Ana.

- Da li pokušava tebi da nametne grižu savesti - pitao je Darko.

- Da, sada će stalno da mi prebacuje to i onda ću ja da spustim kao loptu, ali ne, malo se tu zaigrao! Ja nemam problem sa muškarcima i pre njega sam imala muškarce i udvarače, ali on želi sa mnom da manipuliše. Veruj mi, neće on dugo...Nisam u mogućnosti sada, imala sam porodičnu tragediju i sada to. Čekam da prođe 40 dana i onda kada se vratim, ima da rešim neke stvari. Ja njemu ne verujem - rekla je Nikolićeva.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić