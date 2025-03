Ne štedi reči!

Nakon odgledanog priloga u kom su prikazani verbalni ratovi i okršaji ljubavnog para Marka Stefanovića i Sanje Grujić sa ostalim učesnicima, voditelj Darko Tanasijević u Šiša baru porazgovarao je sa Markom Đedovićem.

- Jedino moja drugarica Našiba ako je ljubomorna, čestitam i ovom prilikom Asminu Bajram. Meni je jako drago, posebno tok kojim se sve to desilo. Rasterećeno se osećam, lepo se osećam, saslušao sam sve te neke čestitke ovih kalaštura i mahaluša, na Situ više mislim, Ermina mi je totalno nebitna u celoj toj priči...Sve su to lepo iščitali, a onda se Asmin isp*šao po tome prirodnim padom, bez da se dira za ovu stvar. Hvala mu na tome što je rekao da sve što ja pričam, da je to istina. Sve ono što je pričala prošle godine je apsolutna laž, to su sve pričali ljudi koji su joj poslali čestitke, ali biju bitke protiv mene u želji da budu ja. Ermina prvenstveno i ona je ovo prošle godine pričala i onda kada sam ja rekao i dokaze ću da dam za sve ono što sam pričao. Sve je laž što je pričala prošle godine, izuzev ta četiri skrinšota, kada sam čitao, video sam da joj se obraća kao ku*vi, pisalo je: "Izj*bao bih te kao kravu u liftu, zg*za". Je l' Asmin ubica rođaka, je l' Asmina juri Austrija?! Čovek mi je na kraju poslao svoj račun i koliko novca ima. Blam je to što su pričali, jer kao pametan momak moraš da znaš da ne mogu da živim u Lincu, da idem u Majami, a da sam u bekstvu - rekao je Marko.

- Kako je Aneli reagovala kada je saznala - pitao je Darko.

- Karić joj je rekao ispred kuće i ona se izgubila, znala je da je to istina jer je znala šta je izlagala i kao: "daj da vidim". Ja sam joj rekao da će iz moje ruke da vidi, ja joj pročitam, pošto ona jadna ne zna ni da čita...Ja sam želeo da otac njenog deteta razgovara sa detetom, ali njoj ne odgovara jer nije glavna tema i nema priče o Asminu i Staniji. Pričala je da je Stanija uzela Nori tatu?! Zbog koga je Barbara ostala bez tate, zbog Terze?! Eno je najbolja drugarica sa njim...Kada pominješ dete i potenciraš, ona ti oni vređaju dete, pa si ti žrtva - rekao je Đedović.

- Sita je napisala da to nije istina i da Aneli ne treba da veruje - rekao je Darko.

- Pisala je tom liku da hoće da je ka*a kao ku*vu, da je g*zo i udari ku*cem po čelu, citiram samo njihov taj jezik. Aneli mi viče sram me bilo, ona je majka petoro dece, jedno bolesno. Pa kad je stigla da se k*ra po mahali?! Najela se ona zmija poprilično kao i sestra. Imaš svedočenje Sitinog muža Nikice u mom telefonu gde piše Asminu, pobegao od njih prošle godine: "Brate moj u šta smo se mi uvalili, s kim mi imamo decu" - rekao je Đedović.

- Kako reaguješ na Matorine priče da si lažni milioner, kada si od Ermine pozajmljivao 500 evra i od Matore si tražila pare - pitao je Darko.

- Što se Ermine tiče to su pare koje sam prebacio Tamari na račun. Tamari sam prebacio i Ermini sam rekao: "Je l' imaš kod sebe ili uzmi od nje". Ja sam posle toga Tamari jednom vratio...Letos mi je pisala Ermina, video sam da bi negde želela komunikaciju i onda mi napiše: "Je l' možeš da mi vratiš 500 evra" i ja sam joj napisao: "Okej, nikakav problem", mama je uplatila te pare i ne znam u čemu je problem - rekao je Đedović.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: pink.rs