Asmin odgovorio Aneli na poziv za poligraf: Žestoko potkačio nju i Situ, pa Ermini novom objavom zapušio usta (FOTO)

Sukob Aneli Ahmić i Marka Đedovića već danima iza nas trese najgledaniji rijaliti u regionu ''Elitu 8'', a njihove žestoke rasprave otkrile su mnoge detalje o odnosu Asmina Durdžića i Aneli Ahmić.

Kako je Marko Đedović raskrinkao Aneli Ahmić da je sve lagala o svom bivšem suprugu Asminu Durdžiću kao i da ima sve dokaze koji ukazuju na to, Asmin je rešio da se zahvali Đedoviću i na taj način mu poslao juče simboličan poklon na adresu Bele kuće.

Marko Đedović nije krio sreću zbog poklona koji mu je stigao, te je zamolio svoju podršku da od danas krene jako sa iznošenjem dokaza znajući da je i Asmin Durdžić potvrdio njegovu priču.

Ipak Aneli Ahmić je sinoć bila sagovornica voditelja Darka Tanasijevića u ''Šiša Baru'' kada je i otkrila da je pogodilo što je Marku stigao poklon, ali i da isto tako ne veruje da je poklon od poslao njen bivši suprug. Takođe, Aneli je zatražila poligraf kako bi dokazala svoju istinu:

- Vidim da mu je stigla i podrška od Asmina, nije mi bilo pravo, ali ja mislim da to nije on. Meni je to bolesno, ako je to uradio on. Čovek je spustio sa mnom loptu, Đedović mi je ispričao da je čak neke stvari od lagao. Spustio je loptu sa mnom zbog deteta, a sada je ispalo da je sve radio da bi se dodvorio Đedoviću. Ako mu je stako do Nore, želeo je da ispadne dobar otac, a sada opet pljuje po njoj i izdaje je. On mene gazi sada, Đedović je izneo laži o meni, a on ga podržava. Evo ja ga opet izazivam na suočavanje, na poligraf. Nisam prošle godine slagala ništa, sem za vi*rator. Sećam se svaga šta sam pričala. Ne verujem i dalje da je on to poslao, ako jeste onda je on lažni otac, i lažno je sve uradio. Opet kažem stojim pri svemu što sam rekla, i za advokata... Samo sam slagala za vib*ator. Evo ovim putem ga zovem na poligraf - rekla je Aneli.

Sada se Asmin Durdžić oglasio na svom Instagram profilu i javno pozvao Marka Đedovića da nastave sa izbacivanjem dokaza, ali je i ovim putem odgovorio Aneli da li će želeti da ide sa njom na poligraf.

- Pošto nas prozivaju ove Ahmićke, mislim da bi trebali da pojačamo izbacivanje dokaza, same sebi uskaču u stomak. Najiskreniji poligraf vam je učešće u Eliti 8 - poručio je Asmin.

Takođe, Asmin je rešio i da svojim fanovima otkrije zbog čega je toliko pobesneo juče i javno otkrije kako ga je Ermina Pašović izdala samo da bi isterala inat Đedoviću:

- Ja sam samo spustio loptu sa Sitom da bi mogao imati normalan kontakt sa Norom, a nikad sa dotičnom (Aneli), niti ću spuštati loptu dok sam živ. Kad sam video da moja slika stoji na torti bez da me je iko išta pitao, sve mi je bilo jasno. Mada sam saznala da Sita nema nikakve veze sa slikom, nego je to Ermina na svoju ruku uradila. Nakon toga što dotična ustaje i kaže: ''Ništa nisam lagala za Asmina'', Ermina lepi moju sliku na tortu? - upitao je začuđeno Asmin.

Autor: Pink.rs