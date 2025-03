POTKAČIO BIVŠU: Zola prilepio Stefani EPITET najposesivnije osobe, Gruja zabetonirao svojim izlaganjem Kordru! (VIDEO)

Haos!

U toku je anketa u Beloj kući. Naredna koja je imenovala tri najposesivnije osobe među učesnicima, bila je Milena Kačavenda.

- Bebica je prvi. On je pokazao kakav je. U ljubavnim odnosima je najposesivnija osoba bez konkurencije. Matora je veoma posesiva, ali i Aneli - rekla je Milena.

- Matora, Bebica i Ena su najposesivniji - kazao je Mateja.

- Ne poznajem vas dobro da bih mogao da dam svoj sud. Moram da navedem stare učesnike. Stefani je veoma posesivna. Imao sam iskustva s tim. Ona očekuje da je ona prva na lisiti posesivnih. Matora je u ljubavnom smislu posesivna. Na trećem mestu je Lepi Mića, jer znam da njega niko neće navesti - kazao je Zola.

- Bebica, Matora i Uroš - kazala je Ana Nikolić.

- Na trećem mestu je Matora. Bili smo zajedno u ''Zadruzi 5'', tada si najviše pokazala neke svoje odlike. Mimas je na drugom mestu. Proganjala me je po Beloj kući. Na prvom mestu je Korda. On je govorio da niko neće da ga odvoji od Ane, a to radi samo iz posesivnosti. On je dokazao ko je i šta je time što je Ani radio iza leđa napolju - kazao je Gruja.

- Stanić je broj jedan na ovoj anketi, po mom mišljenju. Međutim, Matora, Ena i Bebica su najgori po ovom pitanju kad su u vezi - kazala je Anđela.

