Bebica i Matora su ekstremni: Učesnici saznali ko su NAJPOSESIVNIJI u Eliti, gledaoci ih raskrinkali (VIDEO)

Vi ste birali!

U toku je emisija "Pretres nedelje",a gledaoci su birali najposesivnijeg učesnika. Treća najposesivnija osoba je Milena Kačavenda. Reč je dobio Ivan Marinković.

- Ona ima skrivenu posesivnost, prema određenim muškarcima. Kada se ti određeni muškarci distanciraju, ume da bude gruba. Neće sebi da dozvoli neke stvari, da se ne izblamira, ipak ima 49 godina. Posesivna je kada je i Đedović u pitanju. Ono što je najbitnije, ima pretenzije prema mlađim muškarcima - rekao je Ivan.

- Naravno, baba posesivna. Naravno da je posesivna. Ne bih puno. Ona je posesivna, iskompleksirana i ljubomorna. Celo njeno učešće je posesivno, na sve mlade žene. Pošto Đedović kaže da je posesivnost odraz ljubavi, volela bih da budem na prvom mestu - rekla je Aneli.

- Ona je šljam ološki. Uopšte taj šljam ne postoji. Što se tiče ovoga, nemam šta da prokomentarišem. Ovo je piš. Još tri meseca ću da vas vređam - rekla je Milena.

- Posesivne osobe su one koje vole, ali kada to pređe neke granice, to je i dalje odraz ljubavi - rekao je Marko.

Na drugom mestu najposesivnijeg učesnika je Ena Čolić, a reč je dobio Mateja Matijević.

- Ena i jeste posesivna i u ljubavi i u prijateljstvu. Pokazala je ove sezone u odnosu sa Pejom. Pokazala je i u nekim drugim stvarima. Meni posesivnost u toj meri nije dobra. Ako si u 50 ljudi u top 3, znači da si u crvenom negde. Meni je Matorina posesivnost negativna. Bebica i Matora su ekstremna mera posesivnosti - rekao je Mateja.

- Smatra za sebe da je onako nešto što nije postojalo na ovom svetu. Smatra da svaki prijatelj treba da je stavi na prvo mesto. Ja joj sa te neke strane nisam davao da može da bude posesivna. Čak i kad je Mateja meni išao u prodavnicu, pokušavala je da sebe stavi na prvo mesto - rekao je Peja.

- Nisam nasilna, ali imam taj momenat, sebi jesam najbitnija. Usko povezana mi je ljubav prema sebi sa posesivnošću. Sa Matejom u vezi nisam bila ljubomorna uopšte, sa Pejom jesam jer mi nije davao pažnju. Ne mislim da sam više posesivna više od drugih, recimo Slađe. Ona je jako posesivna u prijateljskim osnosima - rekla je Ena.

Ubedljivo prvo mesto najposesivnijeg učesnika je Anđela Đuričić, a reč je dobio Marko Đedović.

- Drago mi je. Što se Anđele tiče, drago mi je da je stigao i dokaz da ona voli nekoga. Znači privrženost i ljubav. Nismo mi krivi što druge lože neke druge stvari. Ljudi na anketi vide ljubav, privrženost i potrebu za stalno provođenje vremena sa osobom koju vole - rekao je Đedović.

- Kako su mi je opisali dok smo se muvali, ja sam se uplašio. Imao sam i gorih. Ako je posesivnost dokaz ljubavi, onda sam ja blažen - rekao je Gastoz.

- Sigurno se misli na ljubavi odnos sa Nenadom. Nikad nisam izostala iz ove ankete. Ne smatram da sam i dalje posesivna u toj meri - rekla je Anđela.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić