NE ODUSTAJE OD SVOJE NAMERE: Korda tvrdi Ani da ne postoji ni jedna druga devojka za njega, ona ga matirala jednom rečenicom (VIDEO)

Sramno ponašanje!

Nakon što joj je zapretio, Stefan Korda je rekao Ani Nikolić da su njih dvoje i dalje zajedno:

- Mi smo i dalje zajedno, videćeš ti, ne možeš sa mnom tako. - govorio je Korda.

- Ti meni pretiš - upitala je Ana.

- Ti meni ne veruješ! Ta d*olja je mene zvala, ja ne znam odakle njoj moj broj, ja joj se nisam javio, i onda mi je ona poslala poruku da je sa društvom - rekao je Korda.

- Što bi ti pisala ako joj se nisi javio - upiala je Ana.

- Pa kada sam joj se javio, oterao sam je u pi*ku materinu, i ona mi je pisla na instagramu - rekao je Kroda.

- Šta ima da ti piše ako si joj to rekao, ko zna sa kim si se ti čuo sve - dodala je Ana.

- Pa to pitaj nju, ne mene, ja ću ti dokazati sve, da to nije istina. Ja ti govorim da to nije istina, ja tebe volim, ja samo tebe gledam, nikoga drugog. - rekao je Kroda.

- Ne gledaš, ti se dopisuješ - govorila je Ana.

Autor: N.B.