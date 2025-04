On je manipulator i nasilnik... Kristina Spalević dala svoj iskren sud o odnosu Korde i Ane, oplela po njemu na sva usta! (VIDEO)

Kristina Spalević bila je gost u emisji 'Pitam za druga' na Red televijizi, tom prilikom dala je svoj iskren sud o odnosu Ane Nikolić i Stefana Korde.

U večerašnjoj emisjii 'Pitam za druga' gost je bila voditeljka Kristina Spalević. Ona je tom prilikom komentarisala aktuelne rijaliti teme, a posebno se osvrnula na situaciju koja danima puni medijske stupce, a to je odnos Ane Nikolić i Stefana Korde, nakon što je on prevario na dan sahrane njenog oca.

- Korda je meni pored Milovana najodvratini lik u istoriji rijalitija, smatram da je veliki manipulator i nasilnik. On njoj ne dozvoljava da oni raskinu, njemu je cilj bio da uđe u Elitu. Prepoznajem toksične odnose, nije bitno ko je kog pola. Iz takvog odnosa je teško da izađeš i ako je loše. Ona je sada osuđena na njega, ne verujem da će sada moći da ga ostavi, on je jedan manipulator. Mogu njoj sada da pričaju majka i sestra, nema od toga ništa. Što se njega tiče, odvratan lik, manipulator, lud lik... Govori je da je nije prevario, rekao joj je 'dobro pa nisam je j...', mislim šta treba da se desi, još mi je morbidnije u kom momentu se to desilo - rekla je Kristina.

- Ajde da rezimiramo, ona je rekla da će videti sve kada izađe na 40 dana svom ocu, misliš da tada može da bude kraj? - pitao je voditelj.

- Neće biti lako, ali Rada je jedna karakterna žena - rekla je Kristina.

- Šta misliš da bi mu Rada rekla? - pitala je voditeljka.

Autor: K.K.