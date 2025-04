NJEN MUŽ ME NIJE PRIHVATIO: Anastasija Marković progovorila o svojoj teškoj životnoj priči, otkrila u kakvom je odnosu sa majkom, pa spomenula oca: Nemam osećaj da sam mu ćerka! (VIDEO)

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'', gosti voditeljskog para Stefana Miloševića Pande i Maše Mihailović bili su bivši učesnici Elite, Lule Bahanalija i Anastasija Marković.

Lule je na samom početku emisije progovorio da li je njegova devojka Anastasija u drugom stanju, jer njihovi pratioci na društvenoj mreži Instagram ostali zatečeni nakon slike sa ultrazvučnog pregleda.

Kako se spremate za bebu?

- Ovo je jedna velika šala. Mi smo rešili da se našalimo sa ljudima. Dobio sa ideju, pa sam rešio da okačim to da je Anastasija u drugom stanju. Međutim, nismo se nadali da će to toliko daleko otići. Nakon desetak sekudni, brojni ljudi su nas zvali.

Da li ste to učinili sve da bi dobili pažnju?

- Cilj nam je bilo da se našalimo, ali i da bude primetno.

- Da li ste na kraju vas dvoje zajedno?

- Da, jesmo. Kako stvari stoje, nije isključeno da ćemo se ostvariti u ulozi roditelja.

Koliko ste Anastasija i ti u vezi?

- Mi smo započeli vezu pre nego što sam ja ušao u Elitu, svega par nedelja pre mog ulaska. Nakon toga sam izašao, a ona je rešila da me ostavi. Nakon toga je i ona ušla u rijaliti, izašla, pa smo se ponovo spojili.

Anastasija Marković je nakon toga otkrila u kakvom je odnosu sa njenom majkom, jer je tokom boravka u Eliti otkrila da sa svojim roditeljima nije u najboljem odnosu.

Kakav je sad tvoj odnos sa majkom?

- U dobrom sam odnosu sa majkom trenutno. Ona je je meni dala pare kako bih živela u Beogradu, kako bih se snašla. Njen muž me nije najbolje prihvatio, nisam mogla ni da se snađem u školi. Deca su bila surova prema meni. S trinaest godina sam otišla u Beograd, bila sam u domu za nezbrinutu decu, a onda su me baka i deka uzela kod sebe. Majka mi se javila nakon mog boravka u Eliti. Moj razgovor sa majkom je trajao nekoliko sati. Pokušavam da je shvatim nakon svega. Majka me je rodila sa šesnaest godina, možda nije mogla da se snađe. Provela sam dosta vremena sa bakom i dekom, njih sam gledala kao roditelje.

U kakvom si odnosu sa ocem?

- On dobar deo mog života nije brio prisutan. Nemam svest da je on moj otac. Više sa njim razgovaram kao da mi je prijatelj, nego otac.

