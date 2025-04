OSUDILA JE! Anđela raskrinkala Matoru, tvrdi da je iskoristila trudnu Stefani, Tomićeva skočila da se opere: Ništa nisam radila zbog nje (VIDEO)

I dalje tvrdi da ju je volela!

Naredno pitanje bilo je za Jovanu Tomić Matoru:

- Kada se porodila Stefani, bila si najsrećnija mama ili tata, slavila si, a ove devojka nije bila sa tobom zbog love jer je nisi imala, a ti je zaboraviš posle tri dana?

- Već sam to pričala. Ja sebe krivim jer sam je zvala posle svađe koju smo imali, jer da smo se pomirili tada u prvoj sledećoj svađi bi mi pomenula majku. Da nije došlo do svađe, bile bismo mi zajedno sigurno. - rekla je MAtora.

- Ona je slavila a ja sam bila protiv toga, a sada govori da me je zvala da dođem, kako me je zvala pre nego što je ušla ovde da treba da se čuvamo. Ja sam sigurna da ona mene nikada nije ni volela, bila je strast u početku, ali to je to - rekla je Stefani.

- Bila je strast u početku, ali nema šta da ja zbog ovoga tj njene trudnoće da se pravdam. Moram da kažem da sam ja htela da uđem i na početku, ali nisam jer mi se otac reazboleo. Ja kada sam potpisala da uđem i kada mi je legla uplata, ja sam uradila sve zbog nje. Ispada da sam je ja trpela da bi ona ušla u rijaliti, lagala sam ljude, a onda kada smo potrošili sve pare, ona se javila da uđe i rekla je da je trudna - rekla je Matora.

- Nisi ti ništa preterano kupila mom sinu, to je moja porodica - rekla je Stefani.

- Matora nju nije volela toliko, ona je rekla da je bila strašna svađa, ona je govorila da treba vreme. Međutim to što je Matora ušla sa njenim stvarima, delovalo je da će se pomiriti, ali iskreno kada je Stefani rekla šta se dešava sa Draganom, to je sve jasno. Matoru i dalje zanima šta je sa Anitom,a Stefani je napravila jednu grešku, Ja imam pravo da verujem Stefani jer sam gledala sezonu sedam i sve šta je bilo.- rekla je Milena.

- Iskreno mislim da je Stefani iskorstila priču, odgovaralo je to i Matoroj i njoj. iskreno Matora je često koristila to sve i medije i ona svadba, a pored toga to što je rekla da dete liči na nju. Iskreno smatram da je Matoroj odgovaralo sve to i muvanje sa Draganom, smatram da je sve to skretanje priče sa Stefani, ona je sada bitna jer je bila sa trudnicom. - rekla je Anđela.

- Ja nikada nisam bila toliko bolesna da koristim trudnicu i da budem sa Stefani da bih ušla, u trenutku kada su mi roditelji bili bolesni, nemojte da pravite bolesnicu od mene - rekla je Matora.

- Ona je mene zvala da idemo u onu bajku na Beogradu na vodi, a ja stomak do zuba - rekla je Stefani.

- Nikada nisam dala intervju za tebe, nisam nigde otišla i nigde nisam demantovala bilo šta - rekla je Matora.

- Zato što joj ja nisam dala - rekla je Stefani.

- Smatram da nije šutnula tako Stefani posle svega što je krila trudnoću, jer da je to uradila bila bi najgora osoba ikada. - rekla je Anđela

Autor: N.B.