SKLONI SE OD MENE: Korda ne prestaje da juri za Anom, ona mu jednim gestom stavila do znanja da je više ne zanima (VIDEO)

Dosta joj je svega!

Stefan Korda je tokom reklama ponovo prišao Ani Nikolić kako bi pokušao da se pomiri sa njom.

- Pusti me, ne želim da pričam sa tobom - rekla je Ana.

- A što tako, ja želim da budem sa tobom - rekao je Korda.

- Ne zanimaš me, pusti me da odmorim od svega, dosta mi je svega - rekla je Ana i stavila mu do znanja da se iselila iz hotela.

Autor: N.B.