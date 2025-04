Zavirite u kuću Milana Miloševića! Sva u zlatu, umetnička dela na sve strane, a jedino ovaj kućni posao voditelj obavlja: To ne dozvoljavam nikome!

Popularni voditelj "Elite" Milan Milošević je posle svog učešća u prvoj sezoni "Zadruge", koja ga je proslavila, sebi rešio stambeno pitanje i od zarade kupio nekretninu u Beogradu.

Reč je o dvospratnoj kući u naselju Altina, za šta je izdvojio pozamašnu sumu. Milan Milošević je jednom prilikom otkrio koliko posla ima oko kuće, koja je puna sitnih detalja. Njegov dom ima čak dva dnevna boravka, a prostorom dominiraju zlatni detalji, umetnička dela i lampe koje se mogu videti gotovo svuda.

- Iskren da budem, jedini kućni posao koji obavljam je slaganje i odlaganje garderobe jer to ne dozvoljavam nikome, a ostale poslove prepuštam drugima koji to umeju dosta stručnije i konciznije da obave. Ne usisavam, ne perem suđe, ne uključujem mašinu za veš, ne kuvam, ne brišem prašinu i ne peglam. Nekada sam sve to radio, međutim, sada je sve drugačije u mom životu. Vremena slobodnog imam toliko malo da bih ga trošio na te stvari - rekao je Milan svojevremeno, pa dodao:

- Najviše vremena provodim u dnevnom boravku, jer tu se osećam nekako domaćinski, ne znam to da opišem. Ovo je moja prva nekretnina u životu i dopuštam sebi malo tog hedonizma, kog je dnevni boravak prepun. Uživam, prosto je. Omiljeni kutak nemam jer mi se dešava da dok odmaram u dnevnom boravku pomislim da mi je tu upravo najlepše, a onda se preselim u spavaću sobu i kažem sebi - eh, ovde mi je najlepše… Verujte mi da to isto činim i u kuhinji, kupatilu i garderoberu, a o dvorištu da ne pričam - istakao je jednom prilikom Milošević.

Autor: D. T.