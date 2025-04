On klepa babe: Mrvica obelodanila Zolin prljav veš, Đole tvrdi da Čolića koristi zbog informacija (VIDEO)

Neočekivano!

Jelena Nedeljković Mrvica se otvorila Lepom Mići i Đoletu Kralju o odnosu sa Zolom, u pabu.

- Mic po mic i došli smo do toga zbog čega se osećam loše. Ne mogu da sedim sa osobom koja meni ne veruje - rekla je Mrvica.

- Šta ti ne veruje - pitao je Mića.

- Verovaće kad dobije pi*ke - rekao je Đole Kralj.

- Beži bre, batali me. Ali on tako radi sa svakom devojkom. Sedi sa mnom, pa sa Slađom, a evo sad Stefani. Loša je to fora baš. Nisam ja mislila da ulazim u vezu sa njim, meni se taj dečko nije svideo - rekla je Mrvica.

- Jesi li ga pitala čime se bavi? Svaka pametna devojka pita prvo to - istakao je Mića.

- Da li ti ja izgledam kao da sam pametna? Nisam ja mislila da se udajem za njega. Sedela sam sa njim zato što je pozitivan. Njega svi znaju zbog bivše devojke. Klepa neke babe - rekla je Mrvica.

- Gotivila ga je - rekao je Đole.

- Šta ćeš onda ti sa njim? Šta će ti neko ko klepa babe? Šta te privuklo - upitao je Mića.

- Ona se spojila sa njim zbog informacija za Andreja. A on je seo sa tobom zbog toga što je Andrej sve ispričao o tebi - rekao je Đole.

- To je moguće jer on tačno zna na šta me je izmanipulisao - rekla je Mrvica.

Autor: A.Anđić