Između dve vatre! Stefani demantovala sve Munjine priče, pa istakla kako joj se sviđaju i Zola i Dujković (VIDEO)

Neodlučna!

Drvo mudrosti pozvalo je Stefani Grujić u Rajski vrt, kako bi sa njom porazgovaralo o svim aktuelnim situacijama u Beloj kući.

- Šta se dešava sa Munjom - pitalo je Drvo.

- Ništa. Prilazio mi je, slagao me. Rekao je kod tebe da je zaljubljen u mene i da su se vratile emocije, ali da si ti čuo za to i da je neko nagrađen. Rekao je kako smo se ljubili, ali to nije istina - rekla je Stefani.

- Sama sam kriva što sam mu dala pristup, toliko blizu sebi. Da ti ne pričam šta sve priča. Ja otišla na svoju stranu, on na svoju. Jutros smo pričali o nekim stvarima. Gledamo da odradimo balans. Rekla sam mu da sam pogubljena totalno, sa tri strane. Želim da što pre prestane. Želim da budem sa nekim ko me voli i poštuje. Ne želim da se blamiram i sramotim, možda bude neko četvrti - dodala je.

- Hoćeš da mi kažeš da se dvoumiš da li bi bila sa Zolom ili Munjom - upitalo je Drvo.

- Ne. Ja sam rekla u svojim izlaganjima da ne želim ništa više od druženja. Jako je čudna situacija, prija mi razgovor sa obe strane, ali sam rekla da ne želim da budem u vezi. Možda mi se sviđa neko treći, ne znam, jao - rekla je Stefani.

- Kakvo je tvoje mišljenje o ovome između Ene i Munje - pitalo je Drvo.

- Mislim da Ena voli Peju i da Peja voli Enu. Munja je lik koji voli da se dokazuje, to je pokazao i prošle sezone. Što se ziče njegovih emocija, on nema emocjie. Mislim da nije imao ni prema meni. Mislim da ga vozi rijaliti. Imali smo svađu pre tri dana, počela sam da mu pričam nešto u vezi Jovane, on je men tako iskulirao i rekao da mu je važnije da komentariše Aneli i Đedovića. Nije mi jasno da posle tog haosa, nakon deset minuta se smeje. Mislim da su i neke njegove reakcije isforsirane. Kao i što se Ee tiče, puca ga kompleks. Mislim da je ona toliko bliska sa Munjom jer tera inat Peji - objasnila je

- Vreme će pokazati - završilo je Drvo.

Autor: Pink.rs