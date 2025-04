Neću da dubim na trepavicama! Matora se odlučila za dostojanstvo, neće vezu sa Draganom, pa se požalila na prethodne izbore, besna na Stefani (VIDEO)

Besna!

Drvo mudrosti pozvalo je Jovanu Tomić Matoru u Rajski vrt, kako bi sa njom porazgovaralo o svim aktuelnim situacijama u Beloj kući.

- Šta ima novo kod tebe osim što su tvoji dani i noći u Eliti uvek burni - pitalo je Drvo.

- Malo sam zbog Dragane, ne znam kako sam sebi ovo sve dozvolila. Ponedeljak i utorak su mi bili katastrofa dani. Napravila sam s*anje, ako može da mi oprosti. Hoće da vidi emociju, da se ja trudim, da prođe neki period i da ne pijem. Mada ja ne pravim ništa kad popijem. Vidim da je i ona loše. Kaže da nije zbog mene, nego joj se sve skupilo. Pored svega što se ona trudi izalaže, da je ja mučim. Rekla mi je da ne menjamo krevete. Pustiću je par dana. Nemam volje da dubim na trepavicama dva, tri meseca. Ja sa Mateom ne bih bila za tri života. Poljubila me jeste čim sam imala karmin, da je bio flert, jeste. Nije to samo simpatija. Ne mogu da zaspim da je ne uhvatim za ruku. Zaljubila sam se. On mi je svetla tačka. Nadam se da ću to ispraviti - ispričala, pa nastavila:

- Što se tiče ove male, ne mislim da će stati, nema emocije prema meni, sve radi zbog Dragane. Ne znam, ona ne prestaje da priča. Nije to povređenost, ne voli me. Svima je bitno da mene pokopaju. Generalno, Stefani pogubljena kao krava u 16 hektara. Ona ne kaže istinu, uzme neku priču i iskonstruiše na svoj način. Moja je greška što sam delila svoju tajnu sa njom i čuvam njenu tajnu. Te stvari koje ona iznosi nisu istinite. Nemam nikakav osećaj prema njoj. Sve one se sad peru o mene. Iznervirala me i Mc Alex, nisam očekivala takve stvari. Što se tiče moje tašte napolju, nek priča šta hoće, brani svoju ćerku. Rekla sam da se niko više ne oglašava. Jezivo mi je postalo kad pomenu telefon. Mislim da smo trebale da se raziđemo mnogo ranije. Kajem se što sam rekla da je volim - rekla je, pa dodala.

- Htela sam samo da joj pomognem. Da pričaju kako sam je udarala, maltretirala, užas. Ona je sama sa mamom poslala poruku, koju je poslala. Krivim sebe, to su moji izbori. Bitno im je da ja ne budem žrtva. Mi smo sramota. Oni se ponose nečim. Više me sje*alo ovo sa Draganom, a ove njene priče o porodici i to, ne može ništa da me dotakne. Jedina dobra stvar što su ispeglali odnos zbog deteta. I da smo zajedno i da nismo bilo bi mi drago što je tako. Slažem se da mi ne treba neka veza, volela bih da meni i Dragani ostane odnos kao što je bio. Potrudiću se. Videću par dana, ako ne ide, ja ću da se sklonim. Bitno mi je da sam fokusirana, da mi ne bude loše kao što mi je pozlilo neki dan - nastavila je Matora.

- Stefani je pričala da si celo veče tokom žurke gledala u nju i pokušavala da ostvariš neki kontakt - reko je Drvo.

- Ne, nisam. Gledala sam samo u Draganu. Ti potezi su dečiji. Pevanje pesmica, buđenje, provokacije, kad sedne kod Zole gleda u mene i provocira me: "Šta je Miško, voliš me". Ona nema nikakvu emociju, nego sujetu. Zato tako reaguje za Draganu. Ne radi namerno ovo sa Munjom. Samo mislim da kalkuliše, dobila bi osudu, nema mu*a da ozvaniči sa Munjom. Ovo sad sa Zolom je isto tako prirodno. Volela bih da uđe u odnos sa bilo kim samo nek me ostavi na miru. Više se neću pravdati i ustajati. Ponosna sam na sebe u odnosu na prošlu godinu. Dostojanstvena nisam. Volela bih da pomognem Dragani da prevaziđe ovu situaciju, ide lepo vreme, pa da uživamo - završila je.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić