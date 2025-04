Prijateljstvo Ene Čolić i Luke Vujovića definitivno je puklo nakon svega što su jedno o drugom izneli u "Eliti", a sada se tim povodom oglasila Biljana Vujović, Lukina majka.

Ona je i ranije sina upozoravala na Čolićevu, te mu poručivala da mu ona nije prijateljica, a sada se oglasila nakon što je Ena rekla da je Luka "običan kuvar", a ne biznismen, kakvim se predstavlja, jer poslovi i lokali o kojima je pričao, navodno, nisu na njegovo ime.

- Luka je završio sportsku gimnaziju, igrao je za Čukarički i Lođ iz Poljske. Potom je prekinuo fudbalsku karijeru, dobio sina, oženio se i otišao u Nemačku. Pretalentovan je za sve poslove. Tamo gde je bio, bio je šef kuhinje i to ne može svako. Bez obzira na godine koje je proveo u zatvoru retko kome tamo daju da radi, pogotovo sa hranom. Zna više jezika i ima više zanimanja. Iskreno, žao mi je što nije kuvar jer je opštepoznato koliko kuvari zarađuju. On bi radio i u salonu koji drži sa bratom da zna da fenira. Mala šala, naravno - rekla je Lukina majka za Pink.rs i dodala:

- Što se Ene tiče, ne znam stvarno šta joj sve ovo treba? Ona jednostavno ne poznaje Luku, to sam više puta isticala. Oni su samo poznanici i imala je neke "privilegije" od strane Luke jer je bila u društvu ljudi koji Luki puno znače i koje voli i poštuje. To "pranje para", "ležanje za druge" treba da objasni institucijama koje se bave sa tim. A kad bih mogla da uđem na minut, poruka Luki bi bila da ignoriše sve žene u kući. Istina da one zloupotrebljavaju činjenicu da su žene i da njima zna se šta samo pravi razliku od muškaraca, ali Luka mora da ih stavi na "mute". Luka ima duhovnog oca koga nije poslušao za mnogo što šta u životu i opet će mu se to olupati o glavu. Kad kažem duhovni otac, to se odnosi na kuma, da ne bude neke zabune - poručila je ona.

Autor: Darko Tanasijević