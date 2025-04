Nina Nićiforović, majka Stefani Grujić, oglasila se za naš portal i priznala da će protiv Jovane Tomić Matore, bivše verenice svoje ćerke, podneti tužbu.

Na sud je goni zbog, kako kaže, laži koje je Matora iznela na račun njene ćerke.

- Jovana je spominjala da je Stefani šmrkala spid, zbog toga ću da je tužim! To stvarno nije istina. Stefani je sa sedamnaest godina imala te neke izlete kratkotrajne, ona to ne krije, direktno mi je rekla. Izdvojila se iz tog društva, preskočila taj period života, nikad mu se nije vraćala. Gluposti, u trudnoći nije popila čašu piva - priča Nina za Pink.rs.

Osvrnula se i na Matorine pretnje da će progovoriti o prljavom vešu iz njihove porodice.

- Ti ljudi nisu učesnici rijalitija. Moj suprug ima sudski postupak koji je u procesu, to se vuče više od četiri godine. Stefani ne zna da li mu je stigla sprovodnica ili kako se to već zove. Stefani je ušla unutra s tim problemom u glavi da li ću ja biti sama s decom ili će moj partner biti uz mene. Jovana je zbog toga udara na to. Nema Matora šta da kaže. Ne mogu da shvatim njeno ponašanje. Kad-tad će doći svesti, ali biće kasno.

U razgovoru za naš portal Stefanina majka objasnila je kada je uvidela da Matora neće biti posvećena Stefaninom detetu, kao što je obećavala, te priznala da je Tomićeva negodovala što je baka svog unuka odvela kući.

- Ne znam šta se sa tom osobom desilo. Bila je član porodice, sve do jednog trenutka bila je normalna. Sad toliko laže, zbog toga se Stefani nervira. Ja ne mogu sve da ispratim, oko dece sam... Previše stvari iznose. Jovana za brojne stvari laže, pokušavam da je razumem, ali stvarno mi nije jasna. Sada shvatam, možda ima problem jer sam ja Kostu odvela. U prepiskama njihovim sam videla da je mojoj ćerki pisala da se ljuti što sam ja odvela Kostu, pisala joj:"Hajmo u inostranstvo ja, ti i Kosta, daleko od svih", zaključila sam da je možda to problem. Ja sam došla da izvedemo bebu iz porodilišta, njih dve su jasno znale da mogu istopolnu vezu da imaju, ali da ne mogu zajednički da brinu o detetu. Ne može Matora da izađe javno i kaže:"Moje dete". Ja sam im to jasno objasnila, Stefani je bila toga svesna, Matora očigledno nije. Došla sam da ih proverim taj dan kada je dete izašlo iz porodilišta, da vidim ponašanje. Stefani premorena, ne može da dohvati maramice, ja Jovani pet puta kažem:"Je l' možeš da mi dodaš maramice?", ona me ne čuje, gleda rijaliti. Tada sam Kostu odvela kući, a Stefani ostavila dan-dva da se oporavi - priča Nina, koja je prokomentarisala ćerkin odnos sa Munjezom, ocem svog deteta, ali i Lazarom Čolićem Zolom, bivšim partnerom.

- Stojim pri tome da Stefani više nema osećanja prema njemu, to smo prešaltali davno. Zolu simpatiše, na njega je slaba, ali on je napravio glupost kada je ušao i pominjao DNK, a nema nikakve šanse, čak i da su bili intimni. To je nju povredilo, što je on to izjavio. Iskreno, ja bih volela da bude sa nekim desetim, Luka Majčica (šalim se). On piše, ne odustaje, zove svaki dan po pet puta, ja ignorišem, šta da radim.

Autor: Darko Tanasijević