Oglasio se ujak Ene Čolić nakon raspada članova La Familije: Zasigurno tvrdi da će se ovaj rat okončati, a tek da čujete šta je rekao o Peji!

Ena Čolić jedna je od novih učesnica rijalitija koja je uspela svojim učešćem da napravi pravi haos u ''Eliti 8'' i pomuti mnoge umove. Ona je poznata po svom britkom jeziku, ali i po svojoj ljubavi sa Jovanom Pejićem Pejom.

Kako je u mesecima iza nas prate mnogobrojni skandali i žestoke svađe u rijalitiju, nedavno se desio i sukob sa Lukom Vujovićem kojem se niko nije nadao. Iako su u prvi mah njih dvoje predstavljali svoje prijateljstvo velikim i branili jedno drugo od svih ''dušmana'' kako ih oni sami nazivaju, desio se preokret.

Među njima su pale teške reči i teške optužbe poslednjih dana, a upravo iz tog razloga pozvali smo i ujaka Ene Čolić, Dejana, koji je za Pink.rs otkrio kako gleda na ovaj sukob i da li očekuje da će se ozbiljniji rat tek desiti ili se pak nada pomirenju.

Što se tiče Luke, iskreno mi je žao kada se oni svađaju i "ratuju". Međutim, to je normalno u datoj situaciji (prostor, Aneli i tako dalje). Napolju će sigurno biti dobri, izgladiće odnose i smejati se određenim situacijama. Luka je dobar momak, ali ima čudno ponašanje i nekada se malo pogubi - poručio je Dejan.

Takođe upitali smo Eninog ujaka i kako posle svega gleda na odnos Ene Čolić i Jovana Pejića Peje i da li priželjkuje pomirenje, a on je imao da nam kaže sledeće:

- Što se tiče "ljubavnika", nezahvalno je komentarisati da li će doći do pomirenja. Ena i dalje ima emocije, ali je ponešto ukapirala, a dečko je za sebe davno rekao da je manipulator. Ovih dana to dolazi do izražaja! Tako da Enina porodica i ja to ne bismo voleli, našu podršku ta veza nema - završava Dejan.

Da li će Ena Čolić i Jovan Pejić Peja uspeti da jedno drugom oproste sve izgovorene reči i sva urađena dela, odnosno da li će doći do njihovog pomirenja, ostaje nam da ispratimo,

Autor: N.Panić, D.T