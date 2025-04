Glumi facu i poručuje šampanjac od pet hiljada dinara: Maca Diskrecija raskrinkala Munjeza, pa osula drvlje i kamenje po Stefani!

U emisiji ''Pitam za druga'' voditelji Jovan Ilić i Stefan Milošević Panda ugostili su Macu Diskreciju koja je prokomentarisala ljubavni trougao Stefani Grujić, Danijela Dujkovića Munjeza i Jovane Tomić Matore.

Maca Diskrecija je istakla da je Matora dobar čovek i da nikad nije bila škrta, kao i da je u ovom slučaju ona iskorišćena od strane Stefani Grujić.

- Ti Matoru znaš iz prošlih vremena, kakvo ti je sad mišljenje o njoj? - upitao je Joca.

- Ona u rijalitiju ne može da bude sama, ona će da se opeče još sto puta. Ona mora da se veže za nekoga, ja mogu da budem sama, ali ona ne može da bude sama sa sobom - rekla je Maca.

- Je l' ti misliš da je dobar čovek obzirom da je nacija podeljena? - upitao je Joca.

- Matora je dobar čovek, Stefani je nebitna devojka došla iz nekog sela i iskoristila Matoru. Stefani je ostavila bebu i ušla u Elitu samo zbog Munjeza. Verovatno su se njoj vratile emocije prema Munji, ali ona je iskoristila Matoru i finansijski i svakako - rekla je Maca.

- Da li si ti izlazila sa Matorom? - upitao je Joca.

- Nisam stalno su nam se putevi razilazili, ali je ona uvek bila galantna - rekla je Maca.

- Kako gledaš na njen odnos sa Matorom? - upitao je Joca.

- Uvek kad se razočara u ljubav ona krene dalje u nadi da će naći nešto bolje, ali Dragana jeste bolja - rekla je Maca.

- Maco kakav ti je Munjez, rekla si da ste se sreli u klubu? - upitao je Joca.

- Srela sam ga, glumi tamo neku facu i poručuje šampanjac od 5.000 dinara za neke dve devojke koje koštaju po sto evra. On deluje jako nadmen, glumi neku zvezdu. On je bio u separeu pored mene i gledao me sve vreme, ja izgledam skuplje od njih i ne može da mi priđe - rekla je Maca.

- Da li ti je Munjez delovao kao džek i da ima novca da plati ili je dužan svima? - upitao je Joca.

- Ma izgleda kao da ima 10.000 evra u džepu sada, ali je to sve foliraža - rekla je Maca.

- Kako ti se čini ova priča oko Stefanine trudnoće? - upitao je Joca.

- Pa ja ne verujem još da je to dete Munjino, možda je i Zolino. Meni Stefani deluje baš namazano i mislim da treba da se uradi DNK - rekla je Maca.

- Da li navijaš za Stefani i Munju ili Stefani i Zolu? - upitao je Panda.

- Stefani i Zola, meni je Zola bolji frajer. Oni glume neke frajere u Eliti - rekla je Maca.

- Ko ti je veći ženskaroš, Munja ili Terza? - upitao je Joca.

- Terza - rekla je Maca.

Autor: N.Panić