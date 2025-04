NJEGOV SUD SE ČEKAO! Lukin otac prvi put o vezi sina sa Aneli, neće ni da čuje da je upozna, a Sandru kuje u zvezde: Evo kakav je plan skovao (VIDEO)

Tokom emisije ''Pitam za druga'' u program se telefonski uključio otac Luke Vujovića, Bajo. Tom prilikom, on je progovorio o vezi svog sina sa Aneli Ahmić, ali i o, za sada, nesuđenoj snajki Sandri Obradović.

Vujovićev otac je najpre govorio o poklonima koje je poslao Sandri na adresu Bele kuće.

- Ja sam poslao poklone za Sandru, jer mislim da zaslužuje, ona je jedina osoba koja je mom Luki posvetila pažnju, bila je uz njega, čuvala ga je... Mislim da je Luka bio malo viš odsutan, sluša ovog, sluša onog... On je mnogo dobar, počeo je da se gubi. Ovamo mu je sigurica, video je da ga Sandra voli i da ga čeka. Ja sam svaki put slao poklone Luki i Sandri. Poslao sam Sandri za 8. mart. Odmah su počeli da bacaju priču da se meni Sandra sviđa. Sad kad sam spremio poklone za Aneli, ne mogu da šaljem, da ne kažu da mi se Aneli sviđa - rekao je Bajo i dodao:

- Ona je majka moje dece koja može da kaže sve za mene i da ja ne dam nikakav odgovor. Tačno je da se meni i prva snajka Nina sviđala, a njoj neke druge i ja sam tada pobedio, ali hajde videćemo možda će sada da pobedi. Iskreno, o Aneli i Luki kao paru ne mislim ništa. Negativno skroz. Nisam za tu vezu, niti ću ikada biti. To nije moj sin kad je pored nje, drugo ona je celu godinu tamo bila već i ne znam šta je sve radila. Moj sin ako odluči, srećan mu put, nećemo biti u istom brodu. Kad se bude iskrcao i ušao u moj brod, onda možemo zajedno da plovimo. Neću sigurno da upoznam Aneli, bilo je takvih mnogo kojih ja nisam želeo da upoznam - kaže Lukin otac i dodaje:

- Voleo bih da se Luka i Sandra pomire. Sandra će imati podršku s moje strane. Mislim da je moj sin povredio Sandru... Sigurno je da ona još voli mog Luku. Sandra nikad nije bila za osobu koja je bila protiv njega. Meni više liči da mi Sandra bude ćerka, po karakteru i po svemu što tamo radi - poručuje Bajo i dodaje:

- To će sigurno da se ispegla, ne može da ostane tako, to je zatvoren krug i ne može La Familija da zatvori to... Nema šta da se priča, on ima dva lokala, sa kumom je u priči, ima ovde firmu. Luka ima sve što hoće i može da ima sve. Ima na Zlatiboru lokale, i ovde je otvorio neku firmu. Ja Luku podržavam i najviše bih voleo da bude sam. Mogao je da gleda Sandru kao sestru i da budu drugovi, ona je jedina za njega ispravna. Kad izađu odande, ja ću ih sastaviti - rekao je Vujovićev otac.

U nastavku pogledajte detaljnije:

Autor: Pink.rs