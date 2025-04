Od mene pravi monstruma: Matora pokušava da se opere, otkrila da je Stefani kriva što je ona bacila oko na Draganu (VIDEO)

Tvrdi da ona nije kriva!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a naredni klip koji je pušten je klip na kojem je Stefani Grujić pričala kako je šokirana kako ju je Jovana Tomić Matora lako zamenila.

Voditeljka Ivana Šopić je dala reč Matoroj:

- Ja ne osećam da dajem bilo kome ikakve odgovre pogotovo posle tolikog vređanja. Ona ne zna gde udara, pa od mene pravi monstruma, kajem se što sam je nazvala, što sam joj to rekla za ulazak, i to sve što mi je rekla, to je meni užasno. Slažem se sa Kačavendom, to jeste moja krivica - rekla je Matora.

- Šta glumiš, ti si mene sje*ala ne ja tebe - govorila je Stefani.

- Ja sam se popi*ala po sebi i po onome što je meni najsvetije. Ja sam nju prestala da volim, osetila sam da me ona pljuje, i tada sam prekinula sve. Da nije bilo toliko sukoba između nasa niko meni ne bi upropastio uspomenu sa Stefani. Ovo je najbolja odluka koju sam mogla da donesem.

- Smatram da je sa mnom bila samo zbog koristi. Trazim odogvore, do juče se prilačo o Amsterdamu, o budućnosti... Posle tri dana je rekla da ima emocije prema Dragani i tada sam skapirala da je folirant - rekla je Stefani.

- To je sve bilo pre svađe, posle svega što se desilo zgadila mi se. Kako sam mogla da znam da će da mi je*e mamu mrtvu pet dana - rekla je Matora.

- Mislia sam da me je volela najviše na svetu, a onda sam ušla ovde i ona je rekla da ima emocije prema drugoj devojci - rekla je Stefani.

- Jel si ti mene volela najviše na svetu?! Ako jesi kako si mogla da mi uradiš onako nešto 12 sati nakon što mi je majka preminula, pa sve i da sam došla drogirana i pijana - rekla je Matora.

- Mogla sam, o tome smo pričale sedam meseci ranije - rekla je Stefani.

- Mislim da ovde nema ljubavi sa njene strane, ima samo lične sujete i koristi. Kada je ušla ovde, rekla je Dragani da će da joj bude na grbači do kraja - rekla je Matora.

Autor: N.B.