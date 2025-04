Promenila sve boje: Matora na ivici razuma nakon što se saznalo sve o njenom bratu, tvrdi da je on u dobrom odnosu sa ocem Hranislavom (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Na narednom klipu koji je pušten prikazan je razgovor Marka Đedovića sa takmičarima Elite.

Voditeljka Ivana Šopić je dala reč Matoroj:

- Možete da mi popušite ku*ac i Marko i Stefani, pogovoto Stefani koja daje povoda za priče o mojoj majci, ocu, o mom bratu, vidim da je najbitnija moja porodica. Stefani nije videla ni upoznala moje roditelje, a te priče i ova s*anja. Ja nikada nisam ucenjivala Stefani, njena majka je sve odradila veuamo za kafić, mene ništa ne zanima. Neće me dotići ovo što pričate. Obećala sam Hranislavu, ćale ne neraviraj se, moj brat je u kontaktu sa mojim ocem, i to je najvažnije. Moji možda ne podržavaju moje veze, ali mene se niko nije odrekao, niti će. Ovo ono što moja bivša verenica priča o mojoj porodici, moja je greška što sam je ja zvala, ali da priča o mojoj porodici, to mi je strašno. Bez obzira na sve što se izdešavalo nisam očekivala da će da priča sve to. - rekla je Matora.

- Stefani ne može da podnese nijedno negativno pitanje, ja sada vidim u njoj želju samo da ona mene zgazi, ništa drugo. - rekla je MAtora.

Autor: N.B.