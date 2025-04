PROLILA REKU SUZA! Slađa ponizila Enu kao niko do sada, ona promenila sve boje zbog plesa Poršeline i Peje koji joj je dao ŠUT KARTU (VIDEO)

Žestoko!

U toku je emisija Gledanje snimaka, a nakon prikazanog snimka na kojem su plesali Slađa Poršelina i Jovan Pejić Peja, voditeljka Ivana Šopić je dala reč

- Čuli smo komentare da je Peja platio malom Peji ku*vu za 18. rođendan - rekla je Ena.

- Ko gubi ima pravo da se ljuti, ja razumem Enu, vidi kako ja izgledam, a ti celulitaro. Ti si rekla da Peja nema energiju, a on puca od energije - rekla je Slađa.

- OVde je šest meseci kao tri godine, to svi znamo, ali eto. Ja ne mogu da komentarišem - rekla je Ena.

- Ćuti ku*vo jedna, ku*vetino na poziv što tražiš sedam soma za stvari. - rekla je Slađa.

- Mene je sramota, šta mi je priredio moj bivši, ona je spavala sa dva teletabisa - rekla je Ena.

- Ima namerno da se izje*em sa njim, ti si rekla da bi imala trojku sa mnom, ali ja nisam takva, ne nadaj se- rekla je Slađa.

- JA ne verujem šta mi je Peja uradio, sada ga gledam kako muva Sofi, on nema dostojanstva, a meni je kao sinoć rekao da bi voleo da sam iskrenija, on je jedna lazovičina manipulatorska. Ja sada gledam dečka kojeg volim šta radim - rekla je Ena.

- Ja sam ovo uradio iz inata, proveo sam se lepo to veče, ja sam rekao da ne želim da budem sa Enom nikada više, - krenuo je Peja pa ga je Ena prekinula.

- Svi ste gledali šta je on meni uradio - rekla je Ena.

- Ona misli da se ovo ne snima, a sve se snima, ja ne želim da budem sa njom više, i ima da se družim sa kim ja hoću, a ona treba da živi sama sa svojim lažima. Meni je prijala Slađina energija, bilo mi je lepo, ona je vređala moju majku. - rekao je Peja.

- Naš najveći problem je to što on meni ne veruje. Ja sam njemu rekla da ne mogu ni sa kim da budem ovde sem sa sa mnom, a on je meni rekao da bi bio sa mnom da ne lažem - rekla je Ena.

- Ona nije iskrena - govorio je Peja.

- Sada je pokazao da je pravi Peja - govorila je Ena.

- Nju boli, dečko je imao mrtvačku energiju zbog nje, a sada kada je pokazao da ima energiju to joj smeta - rekla je Slađa.

Autor: N.B.