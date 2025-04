BESNA KAO RIS: Ena šokirana jer je Peja ne poštuje kao bivšu devojku, zamerila mu što je išao kod Aneli na proslavu (VIDEO)

Donela odluku!

U toku je emisija Gledanje snimaka, a nakon prikazanog snimka na kojem Ena Čolić ljubomoriše Jovanu Pejiću Peji jer je išao na proslavu Bajrama kod Aneli Ahmić i Bakija, voditeljka Ivana Šopić je dala reč upravo Eni:

- Logično je da nisam išla kod Aneli, verujem da ni ona ne bi išla kod mene, posle svega, a to što je Peja uradio, on to govori o sebi. On ne ide kod mog dušmanina na ketering, ovo je sve nepoštovanje prema meni. On je manipulator, mene nikada nije voleo, sve što je on rekao je fejk. - rekla je Ena.

- Ti njemu zameraš sve što si ti radila, pita od Munjeza - rekao je Karić.

- A ona je tada bila u vezi, a ja nisam u vezi - govorio je Peja.

- Nema to veze sa tim - rekla je Ena.

- Meni Aneli nije niko i ništa, ja ne sedim sa Aneli, ne družim se sa njom. Mene je Aneli ispoštovala, bila je na mojoj slavi, ja ću ići kod nje na proslavu. Ja sam išao na proslavu iu poštovanja prema njoj, Bakiju i svim mojim prijateljima - rekao je Peja.

- Ispoštuj ovu bivšu devojku, ona ne bi dozolila Luki da ide na tu slavu. Mene su Jordanka i Aneli nazvale k... A ti si tada jeo ajvar sa njom, ja sa Pejom neću biti više - rekla je Ena,

