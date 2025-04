DONELA ODLUKU: Ana završila sa Kordom za sva vremena, on je moli da mu da novu šansu (VIDEO)

Neće da pređe preko nekih stvari!

Stefan Korda je jurio za Anom Nikolić o njihovom odnosu. On je nju sve molio da mu da šansu:

- Molim te daj mi šansu, ja želim da ti dokažem da ću se promeniti - govorio je Korda.

- NEću, ja sam stavila tačku na naš odnos. Ja hoću da se družim sa ljudima, a od tebe ne mogu, ti mi ne daš, ti juriš za mnom iako sam ti rekla da mi treba vreme da budem sama- rekla je Ana.

- Šaci ja ne želim da te izgubim - rekao je KOrda.

-Ti si mene već izgubio, ja preko toga neću preći, preko tih poruka i poziva. DOnela sam odluku, praviš me budalom, sada me pusti. Nije meni svejedno, teško mi je, ali neću da sebe mučim, šta si mi sve uradio, i to na koji dan. - rekla je Ana,

Autor: N.B.