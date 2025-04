MARKO HTEO DA PREVARI SANJU SA NJOM?! Za Pink.rs se oglasila drugarica od Mimas, pa iznela ŠOK DETALJE: Želeo je da ima odnose sa mnom... (FOTO)

Jovana Hoakina se oglasila za Pink.rs, pa otkrila kakve je to poruke dobijala od Sanjinog dečka Marka Stefanovića!

Nakon žestoke svađe Milene Šarac Mimas i Marka Stefanovića, za Pink.rs oglasila se Mimina drugarica Jovana Hoakina. Tom prilikom ona je sa nama podelila kako je u više navrata dobijala poruke i pozive za viđenje od zauzetog Marka, kao i da je jedan od razloga zbog kog ga je odbila upravo taj.

- Marko je meni pisao još dok je bio sa Sanjom, to je bilo pre 'Elite 8'. Rekla sam mu 'nema potrebe da se viđamo, ne želim nikom da budem druga', odgovarao mi je na storije na Instagramu... Spomenula sam mu Sanju, on je rekao da nema potrebe da se obazirem na nju, Odbila sam ga jer mi ne treba to. Želeo je sa mnom da ima odnose, prvo nije moj tip, a drugo ima devojku. Mimas zna za to, ona je i videla prepiske - rekla je Jovana za Pink.rs.

Poznato je da u 'Eliti', Marko i Sanja Grujić važe za jedan od skladnijih parova, a iz dana u dan se trude da svoju emotivnu vezu predstave u što boljem svetlu, ali nije sve tako kako izgleda. Da li Sanja zna za ove Markove igrice sa drugim devojkama, ili pak naslućuje nešto, ostaje nam da ispratimo u narednim danima.

