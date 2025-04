On je za hospitalizaciju: Šmizla dala svoj iskren sud o Kordi, pa Ani poslala podršku: Šaljem joj snagu! (VIDEO)

Šmizla iznela svoje iskreno mišljenje o Kordi i Ani!

U emisijij 'Pitam za druga', na Red televiziji gost je bila bivša rijaliti učesnica Jovana Novaković - Šmizla. Ona je tom prilikom dotakla goruće teme iz 'Elite', a to je sajber prevara Stefana Korde, na sahrani oca njegove devojke Ane Nikolić.

- On je za hospitalizaciju, a Ani šaljem svu snagu da izdrži. On je jedan bolesnik, tako mi deluje. Mislim da će on vremenom da progovri sve, nije mi jasno samo da on nastavlja da laže, a jasno mu je da su prepiske objavljene. Tako da možemo da mu obrišemo ono da je profesionalni rijaliti igrač.

Šta li će Korda da uradi kada večeras uđe Rada?

- On je meni totalno nepredvidim, dečko koji ide iz krajnost u krajnost. Prvo je moli, onda prebaci i bude agresivan. Svaka reč njega uradi drugačije. On samo deluje bezopasno, takvi su najgori - rekla je Šmizla.

Osudila si momenat u kom je on načinio tu sajber prevaru, a sada pošto poto želi da se pomiri sa njom, toliko da su ukućani napravili živi zid

- Što se tiče Ane, mogu samo da joj pošaljem svu energiju, snagu i volju. Svi znamo koliko su ona i njena sestra bile bliske sa roditeljima i koliko joj ovo za oca teško pada. Korda je jedna klasična sirovina, on ne može da se opere nikada - rekla je Šmizla.

Da li će se on pomiri sa njenom odlukom da je kraj, rekla je da zaslužuje bolje?

- Ona i zaslužuje bolje. Meni je Ana gospođetina za sve njih... Na sve ima lagan odgovor, ženstven, prava dama.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: K.K.