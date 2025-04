Šmizla stala na Jovaninu stranu, pa bez dlake na jeziku oplela po Stefani i njenoj majci Nini: Matora je bila dobra dok je davala! (VIDEO)

Šokantno!

U emisiji 'Pitam za druga', na Red televiziji gost je bila bivša rijaliti učesnica Jovana Novaković - Šmizla. Ona je tom prilikom dala svoj sud o Stefani Grujić.

- Sve to meni liči na jedan cirkus, a Stefani je jedno takvo dno od žene. Prvo njen stav, pa ponašanje i njeno pljuvanje po Matori. U sve je uključena njena majka, ona sigurno ne bi pustila da joj dete bude u takvom morbidnom odnosu. Sve je bilo dobro dok je Matora kupovala i davala. To da Matora ima poroke to smo znali od početka, a videli smo i njene snimke sa aftera. Na kraju ušla je sama sa njom u vezu, pljuvala je ljude koji pljuju Matoru, a sada ona iznosi morbidne stvari - rekla je Šmizla.

- Napravili su od Matore monstuma, a što je ona dužna da li je Stefani trudna. Ne verujem da je baš do te mere bilo sve tako. Verujem da je bilo trzavica, ova nije normalna, još kada su je pukli hormoni. Matora se izjasnila da se cepala između dve strane, Stefani trudne i svoje porodice - rekla je Šmizla.

- Stefanina majka je pominjala neka dva šamara, neka nagnječenja i davljenja, a u tom trenutku je Stefani bila trudna, kako gledaš na to? - pitala je voditeljka.

- Trebala su da budu četiri šamara, pošto je dva nisu osvestila. Bila sam i ja trudna, pa nisam maltretirala ljude. Njena majka je trebala da vodi računa o njoj - rekla je Šmizla.

- Kako gledaš na to da je Munjez poslednji saznao da je Stefani trudna? - pitala je voditeljka.

- Ni to više ne verujem. Prepiske su poizlazile, načuo je on to. Slažem se sa njegovom mamom da treba da se uradi DNK. Stefani uvek skoči kada se spomene to, mislim da ni ona sama nije sigurna čije je dete. Ona je posle nekoliko dana nakon Munjeza bila sa Zolom - rekla je Šmizla.

