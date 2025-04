Želi da bude uz Anu!

Rada Vasić upravo je stigla u studio i tom prilikom progovorila o Stefanu Kordi koji je povredio njenu ćerku Anu Nikolić time što je prevario dok je sahranjivala oca. Rada je istakla da je nikad spremnija da se suoči sa Kordom i da je ubeđena da je Ana zauvek presekla s njim.

- Rado toliko ste nedostajali u rijalitiju, verujem da sada imate malo manje snage za smeh, ali ste skupili hrabrosti da budete uz svoju ćerku? - upitala je Ana.

- Borim se, Rada ne zna za pad. Moram da ustanem i budem uz svoju decu, moj muž zna kakva sam - rekla je Rada.

- Kako ste posle svega što se dogodilo? - upitao je Joca.

- Ćerka mi je imala infarkt juče, imali smo veliki stres jer su one vezane za oca. Desi se smrt, bio je bolestan od bubrega, a Ana je ušla ovde da zaradi pare i pomogne ocu, ali eto Rade nije mogao da izdrži više. Borio se dve godine - rekla je Rada.

- Rado da li ste ovo mogli da sanjate? - upitao je Joca.

- Ne, ja sam mu čak dala ključeve od mojih kola. Ja imam jednog sina, on kao da mi je bio drugi. Mene svi zetovi poštuju i mi smo njega prihvatili takvog. Ja sam u šoku kada sam čula ono sinoć - rekla je Rada.

- Kako vi gledate na to što je on rekao da se video sa vama i da ste vi poručili da on bude uz vašu ćerku. Je l' on time hteo da se dodatno približi njoj? - upitao je Darko.

- Ja sam u šoku, vi ste videli kakva je Ana. Ja znam svoju ćerku i osećam da je kraj. On je izdao mene i čitavu porodicu - rekla je Rada.

