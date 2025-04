Gde će da pravi dete?! Rada Vasić priznala da Ana Nikolić ne može da zatrudni, pa osula drvlje i kamenje po Kordi! (VIDEO)

Ne bira reči!

Rada Vasić je u razgovoru sa voditeljem Darkom Tanasijevićem otkrila da Ana Nikolić ne može da ostane trudna i da je Korda samo glup jer to zna, a pravi priču za rijaliti da bi bio bitan.

- Rado ja znam da na vašu kuću stižu Kordine krivične prijave, šta vi radite sa tim? - upitao je Joca.

- To je istina, moji poštari su doneli za Kordu i ja nisam otvarala jer je on u Elitu i oni to vrate nazad. Poštar mi je uvek rekao odakle dolaze krivične prijave, on je na sve strane rasejao sudske pozive. Njegova mama ima advokaticu koja je iz Sombara, ja sam poslala te slike advokatici njegovoj - rekla je Rada.

- Da li je istina da vaš sin ne može da gleda Kordu očima i da ga čeka da se obračunaju napolju? - upitao je Joca.

- Kad je bio kući zbog sahrane, moj sin mu je prišao i pitao ga: ''Šta radiš Ani mojoj'', on je odgovorio da je sve to zbog šoua i da želi da bude popularan - rekla je Rada.

- Da li vi mislite da on nju voli? - upitao je Joca.

- Mislim da da, videlo se da je plakao - rekla je Rada.

- Da li mislite da je plakao jer je povredio Anu ili jer je sateran u ćošak? - upitao je Joca.

- On je oteran u ćošak i nema više gde, on je izgubljen ovan sada. On ne zna gde luta i gde ide - rekla je Rada.

- Njih dvoje često pričaju o trudnoći? - upitao je Joca.

- Vidiš da je glup. Ja ne krijem ništa i moram da kažem da niko nije budala. Ja bih volela da Ana ima dete, ali on je glup. Ana je bila muško i ona nema matericu, ona ne može da ostane trudna. Gde će da pravi dete? - upitala je Rada.

- Kako komentarišete to što joj on sad prebacuje kako nije znao da je ona promenila pol? - upitao je Darko.

- Kad je čuo da je promenila pol, on je pobegao. Ana mu je sve rekla i on se vratio jer je znao. Kad mu je Šaci stavila ključeve, pare i kad ga je obukla onda je ostao. Čime on mene drži u šaci? Time što sam mu spremala i jeo je pet puta dnevno, ušao je u Elitu sređen, a kad je došao kod mene smrdeo je na naftu - rekla je Rada.

- Je l' mislite da je on sve uradio zarad rijalitija? - upitao je Joca.

- Da, ali nije iskoristio i ko ga šiša. Ana ne bi ušla, ušla je zbog njega. On je planirao da kupi Golfa 4 i motor - rekla je Rada.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić