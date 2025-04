Muk u kući!

Ana Nikolić prišla je Radi Vasić, te je počela da plače kada je saznala u kakvom je stanju.

- Zašto si ovako bolesna došla?! Vidi noga kakva ti je - kukala je Ana.

- Pa kad sam bila zdrava...Koje papire si našao iz policije, plave koverte iz Hrvatske?! - rekla je Rada.

- Ja sam to njoj rekao, to je koverta ispod svega

- Mića zna da su od 01. avgusta one dobile kuću, to se zna, to je bilo u novinama. Kada je Rade dobio infarkt - rekla je Rada.

- Priča je bila da je kuća prodana - rekla je Ana.

- Ma kakvi, žena je živa i dalje - rekla je Rada.

- Pričalo se ovde da se kuća prodala kako bih ja promenila pol, kako da im prodam kuću, žena i muž živi i zdravi - rekla je Ana.

- Pet puta si jeo na dan, govorio si da voliš da jedeš, kola si imao, novčanik si imao, ženu si imao, krevet si imao, šta ti je trebalo još?! Sada si nezahvalan...Ona se zaklela u oca, ali ako se pomiri, kod mene nema mesta ni za nju, evo sada kažem - rekla je Rada.

- Ja majku ne mogu da nađem, a dečka mogu - rekla je Ana.

- Rado, je l' može ona da ima decu - pitao je Karić.

- Ne...Tako priznaj, perika i tašnice, priznaj. Je l' te bolela bu*a od žuljeva, a sada te ne bole?! - rekla je Rada.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić