Šok: Rada otkrila da je Kordu prijavila policiji za nasilje, on menja boje poput semafora dok sluša o svojim nedelima! (VIDEO)

Pozeleneo!

Upravo je počela emisija ''Pitanja novinara'', a voditelj Darko Tanasijević podigao je Radu Vasić kako bi progovorila o Stefanu Kordi koji se na dan sahrane Radeta Vasića dopisivao sa Saškom Vučenović i koji je izdao Anu Nikolić na njen najteži dan.

- Da li vas je šokiralo to što vam se Korda nije ni javio kada ste kročili u Belu kuću? - upitao je Darko.

- Juče smo pričali telefonom, a danas smo došli da se vidimo. Je l' si video koji je obraz imao i kako mi je odgovorio? Je l' on shvata šta je istina, a šta je laž - rekla je Rada.

- Na koji način je on ukazao vama i pokojnom Radetu poštovanje kada se na dan Radetove sahrane dopisivao s drugom devojkom i još vas pravi ludom? - upitao je Darko.

- Da, on mene pravi ludom, ali to još nisam. Sa ćerkom mi je bio bre, jeo je, pio je, spavao i je*ao, pa šta je on hteo više? Šta je on hteo više od nas. Čime me on drži u šaci? Da li smo mi lopovi, da li smo krali od nekoga, nek kaže - rekla je Rada.

- Sećate se da je on u ranijim svađama pričao Ani da će on tek pričati o vama i blatio vas je jer mu šaljete obične stvari, a ne markirane? - upitao je Darko.

- Meni je moj muž bio bolestan i ja sam bila bolesna, mi nismo radili i nisam mogla da mu kupujem te skupe stvari. Njega su upalili ovde po kući da su to ludačke pidžame - rekla je Rada.

- Vi ste mu rekli: ''Ajde sada pričaj šta smo juče pričali'', on je rekao: ''Imam pravo da lažem ljude u rijalitiju''. Da li je to pokušaj njegove manipulacije nad Anom jer on nije njoj rekao da će zezati sa ukućanima? - upitao je Darko.

- Tako je. On se nije čuo ni sa Ivanom ni sa mnom, ja sam mu rekla: ''Ajde kaži mi sada''. Ja njemu govorim da ne laže, on mi govori imam pravo, to nije pravedno prema Ani. Nek uvek kaže čovek istinu, on se igra sa Aninom glavom - rekla je Rada.

- Rekli ste da je Stefan Korda izdao i vas i vašu porodicu koja mu je pružila krov nad glavom? - upitao je Darko.

- Jeste, to i on priznaje - rekla je Rada.

- Da li ste mogli da slutite da dok ste sahranjivali Radeta, on piše drugoj devojci ne mareći za Anu i vas? - upitao je Darko.

- Mi svi lažemo, samo on ne laže. Daj i Sašku da mu dovedemo da ga pljune u lice - rekla je Rada.

- Zašto spinuje priču kada ga pitate o porukama sa Saškom? - upitao je Darko.

- Ni ja ga ništa ne shvatam. Ja ne mogu da verujem šta on priča. Ja sam ga odjavila sa kućne adrese i prijavila sam ga policiji za nasilje zbog svega što radi Ani - rekla je Rada.

- Govorili ste da vam je na adresu stizalo mnogo sudskih poziva i zašto ga sada perete? - upitao je Darko.

- Jeste, stiglo je iz Bugarske, Pirata, Vrbasa. Ja ne znam zbog čega su stigle te prijave jer ja to nisam otvorila. Pitala sam ga: ''Odakle ti te kazne?'' Njegova majka radi na tome - rekla je Rada.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić