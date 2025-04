RADE JE PLAKAO I MOLIO ME DA SPASIM ANU OD LUDAKA: Rada otkrićem o rečima pokojnog supruga izazvala MUK u kući, pa rasplela po Kordi: Beskućnik, Lesi (VIDEO)

Ne štedi reči!

Predstavnik portala Pink.rs i voditelj Darko Tanasijević nastavio je razgovor sa Radom Vasić.

- Govorili ste da imate saznanja šta je on radio bivšim devojkama, Ana je rekla da predoseća šta je čeka, budući da je svaku proganjao kada bi htela da ode od njega. Šta je ono što ste vi saznali - pitao je Darko.

- Ja sam saznala da je imao u Leskovcu ženu stariju osobu, da si bio s njom tri godine, da si joj prodao prikolice od kola i da si je maltretirao i da si je bio - rekla je Rada.

- Ona i ja smo uzeli i posvađali smo se kada smo otišli u Nemačku - rekao je Korda.

- Kad je bio kod nas, uvek mu zvonio telefon, on uzme telefon, izlazi napolje ili ode gore, priča. Kada god dođe dole, on se zacrveneo...Telefon sam ti donela, novčanik sam ti donela i Ugovor, to više nije kod mene - rekla je Rada.

- Vi ste rekli da više nije dobrodošao više kod vas i da ga ne primate u kuću - rekao je Darko.

- On je za mene završio, kako mi je rekla Ana kod nje, a kod mene pogotovo. Ja sam ga prijavila policiji, ako dođe, imaće posla s policijom - rekla je Rada.

- U kojim trenucima ste uvideli njegov pokušaj manipulacije nad Anom i da je gleda u oči i laže - pitao je Darko.

- Ja vidim sama i Ana to vidi, Ana treba da bude svesna kako je laže u oči. Ceo svet je slagao, Anu slagao, ove ovde za stolom slagao...Ima pravo da laže čovek, on ga je preterao, neka kaže šta jeste...Do sada se igrao sa njom, od sada se ne igra s njom, nema više razgovora, nema više s njom da spava, sa mnom će da spava. Ja sam ušla da odbranim moje dete od ludaka - rekla je Rada.

- Ja ludak?! Kakav sam bio napolju - pitao je Korda.

- Kažeš da si napolju pametan, a ovde lud, hajmo napolje?! A gde ćeš da ideš napolju?! Kod mene ne ideš. Čovek nema adresu, beskućnik, Lesi...Čuvali smo ga kao naše dete, a na kraju smo ispali budale - rekla je Rada.

- Da li ste razmišljali posle svega ovoga, kako bi pokojni Rade reagovao kada bi čuo za ovo - pitao je Darko.

- Znam ja šta mi je Rade rekao 10-15 dana pre nego što će da umre. Seo je i plače, ja ga pitam što plače, a on kaže: "Plačem za moju ćerku, uđi unutra, izvadi mi dete, ovaj ludak će mi ubiti dete" - rekla je Rada.

- Kako gledate na to što je Korda pokušao da oblati vašu ćerku, on prebacuje Ani posle svega što ga je lagala da je promenila pol, a prepričavali su kao anegdotu - pitao je Darko.

- To je Ana kriva što mu je dozvolila, a ne ja. On je znao Darko sve, otišao je, vratio se posle par dana, znao je sve, došao je opet... - rekla je Rada.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić