Propričao: Korda priznao da se prvi javio Saški kako bi saznao ovu informaciju, pa lažnim suzama pokušao da izazove Anino sažaljenje! (VIDEO)

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a voditelj Darko Tanasijević nastavio je svoj razgovor sa Stefanom Kordom o prevari koju je počinio Ani Nikolić na dan sahrane njenog oca, a on je po prvi put propričao i krenuo delimično

- Da li možeš da pogledaš Radu u oči i da joj kažeš da nije istina da si se dopisivao sa Saškom? - upitao je Darko.

- Za*rao sam, šta da radim - rekao je Korda.

- Da li si ti prvi pisao Saški ili je ona tebi? - upitao je Darko.

- Ja njoj. Javio sam joj se, a ona je sama poslala svoj broj. Problem je što sam zaboravio pola poruka - rekao je Korda.

- Da li si je pitao da li te voli? - upitao je Darko.

- Da, hteo sam da saznam da li je zaljubljena jer su to pričali ovde - rekao je Korda.

- Ne skreći sa teme - rekla je Ana.

- Pitao sam je jer me Stefani pitala pitanje na igri istini. Ja znam zašto sam to hteo da je pitam, neću niko da me provlači da mi se dopada druga - rekao je Korda.

- Zbog čega si toliko insistirao na kontaktu sa Aleksandrom i kada te iskulirala, zašto si je zvao na Instagramu? - upitao je Darko.

- Ja nju zvao ili ona mene? Neću da me niko od ukućana pravi budalom - rekao je Korda.

- Šta bi bilo da ti je Aleksandra rekla da je zaljubljena u tebe? - upitao je Darko.

- Rekao bih joj da se tera, hteo sam samo da vidim ko koga ovde za*ebava. Pošto me ne interesuje ova tema, ajde da je završimo - rekao je Korda.

- Zbog čega si lagao juče da si se čuo sa Radom? - upitao je Darko.

- Hteo sam da se izvadim iz situacije, ali eto opet sam pogrešio i ispao sam majmun. Kada sam malo bolje razmislio, rekao sam sam sebi: ''Što si ovo uradio?'' - rekao je Korda.

- Je l' ti znaš da tvoja devojka izlazi iz Elite na 40 dana i da bi saznala istinu? Što si onda lagao? - upitao je Darko.

- Od kad sam se vratio, ja ne znam šta je s mojim ponašanjem. Ona to nije zaslužila, umesto da sam bio uz nju, ja sam joj ovo uradio - rekao je Korda.

- Zbog čega si to uradio Ani ako to ona nije zaslužila?! Da li shvataš težinu kada Rada kaže: ''Izdao si našu porodicu'' - upitao je Darko.

- On je mislio ako ga Ana ostavi da on ima svoju rezervu - rekla je Rada.

- Mnogi pričaju da si ti odlepio za Saškom - rekao je Darko.

- Nisam, ne možete mi nametnuti. Meni je jako teško zbog kompletne situacije, krivo mi je što je izgubila oca i što je njena majka došla ovde - rekao je Korda.

