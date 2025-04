ZABIO SI MI NOŽ U LEĐA, ISKORISTIO SI ME: Ana jedva smogla snage da progovori o Kordi, pa mu se Rada obratila u suzama: NISI BIO UZ NAS KAD JE BILO NAJGORE! (VIDEO)

Učesnici Elite danas glasaju za osobu koja gazi sve pred sobom zarad istog cilja. Naredna je svoj stav iskazala Ana Nikolić.

- Na prvom mestu je Korda. Zabio si mi nož u leđa, iskoristio si me. Izdao si me kada mi je bilo najteže. Mama mi je rekla da si se prvi Saški javio, trba sramota da te bude. Od prvog trenutka sam bila iskrena prema tebi, a ti si mene gledao kroz korist. Džaba pričaš sa mojom majkom, sa mnom si završio. Gazio si preko mrtvih da bi uspeo. Na početku si bio uz mene i štitio me, a onda kada mi je najgore bio si pokazao ko si i šta si. Na drugom mestu je Terza, koji je sve uradio samo da bi bio bitan. Napravio je glupost i sebe ukanalio. Dragana, ti si na trećem mestu. Pored Matore si samo da bi se o tebi pričalo - kazala je Ana.

- Ovde ima dosta ljudi koji jedno pričaju, a drugo rade. Mnogi ste katastrofalni, meni ste odvratni, većinski. Ja ću navesti moje teletabise, jer smo dokazali da ćemo učiniti sve da dođemo do cilja - rekao je Munjez.

- Takođe ću da navedem svoje drugare teletabise, njih želim da navedem, jer tako treba - dodao je Terza.

- Ja sam došla ovde da odbranim svoje dete od Korde. Nije mi bilo dobro dok sam gledala kakav bol joj nanosiš. Moj muž je nedavno sahranjen, a ja nemam mira jer ti radiš sve ovo Ani. Mnogo mi je teško. Dok je nama bilo najgore, ti si se dopisivao. Nisi bio uz nas kad je bio najgore. Na drugom mestu je Aneli. Ona ne bira način da bi došla do cilja. Mislim da je Luku dovela do ludila. Ti nisi sa Lukom jer ga voliš, nego si pored njega zbog se*sa. Svaki utorak si pijana. Na trećem mestu je Matora. Njoj zameram jer ona u svakom rijalitiju nađe neku devojku - kazala je Rada.

