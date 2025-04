TOTALNI HAOS: Ena ušla u brutalan verbalni okršaj sa Terzom, svađom zatresli zidove Bele kuće! (VIDEO)

Bukti rat!

Učesnici Elite danas glasaju za osobu koja gazi sve pred sobom zarad istog cilja. Naredni je svoj stav iskazao Marko Đedović.

- Korda, Aneli i Matora. Mislim da je jasno zbog čega je moj izbor ovakav. Dokazali su ko su i kakvom im je pravo lice - rekao je Đedović.

- Ovde ima dosta ljudi koji ne biraju način da bi došli do cilja. Naravno, Luku nikako ne mogu da izostavim. Pregazio si preko kodeksa. Ušao si u vezu sa Aneli, koja je nameštala ljude. S takvima ne bi sedeo napolju, a s njom spavaš u krevetu. Na drugom mestu je Aneli, a na trećem je Terza, kojeg je briga za njegovo dete - kazala je Ena.

- Slušaj me ti, devojko. Ti se ovde je*eš sa Pejom, to gleda tvoj sin. Toliko o tome kakava si ti majka. Nemoj da me spominješ - kazao je Terza.

- Korda je na prvom mestu, on nema konkurenciju. Nakon njega odmah je tu Terza, a na trećem mestu je Matora - kazala je Anđela.

- Aneli, ti si na prvom mestu. Posvađala si Luku sa drugarom, vidim šta radiš. Luka, ti si dečko koji je izgubio kodekse. Živo me zanima s kojim momcima je spavala moja devojka, kao što je on rekao juče - istakao je Gastoz.

- Ja to nisam rekao, ali tvoja devojka je mene provlačila za mnoge stvari - dodao je Luka.

- Na trećem mestu je Mića -kazao je Gastoz.

Autor: S.Z.