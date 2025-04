Lukina majka hitno uzvratila Alibabi nakon što ju je nazvao starletom: Očitala mu lekciju pred celom nacijom, a tek da čujete šta kaže za Aneli

Biljana Vujović, majka učesnika "Elite" Luke Vujovića, rešila je da odgovori Asminu Durdžiću Alibabi, bivšem partneru Lukine sadašnje devojke Aneli Ahmić, nakon što ju je javno prozvao u izjavi za naš portal i nazvao starletom kojoj će platiti nove zube i silikone.

Sve je počelo kada ga je Biljana pomenula u svojoj izjavi za naš portal.

- Ispratila sam šta je pričao Lukin otac. Rešila sam da se distanciram, a pratim i Asminovo oglašavanje. Imala bih poruku za njega da odsluša pesmu za bivše - ''Boliš i ne prolaziš'' - poručila je Lukina majka za Pink.rs, a sada joj je Asmin uzvratio udarac u svom stilu.

- Biljana da je samo malo lepša platio bih joj zube da napravi ta glavata gospođa. Ne zanima mene to, naravno da treba da podržava sina, ali njen sin je mene prvi uzeo u usta da će da me nađe i zato sam se ja oglasio povodom Luke! Ako mi dalje digne živce, moći će da me nađe sa mamom Biljanom u Dubaiju, ali nakon što joj zubiće popravim, a ako bude dobra možda joj i isisam salo i ugradim silikone, pošto vidim da se bori da postane starleta, pa da je malo dovedemo u red. Ne podržava mama Biljkurina nikog... Sledeći put, ako me uzme u usta, objaviću njene prepiske kako je pisala da treba javno da ih podržava da bi navukla podršku od ovih ludih Anelinih baba! - rekao je Durdžić za Pink.rs.

Biljana nije mogla da ostane imuna, već je rešila da mu odgovori na prozivke.

- Razočarana sam reakcijom jednog na prvom mestu roditelja, a i sina. Ne znam koliko je upućen u moj život, ali jedno je sigurno. Sačuvala sam svoju reputaciju samo tako što se nisam valjala u blatu, a vidim gde me tuđe izjave vuku. Koliko znam, više bivših se oglasilo ovih dana, možda je poruka za pesmu bila upućena mom bivšem mužu. Kako god bilo, ponavljam da sam ponosna na svoju decu. Luki i Aneli želim da izađu ruku pod ruku iz Elite, a Asmina bih zamolila da ostane gospodin kao što izgleda na slici. Ne priliči ovo sve osobi koja je godište mog drugog sina - zaključila je ona.

Autor: Darko Tanasijević