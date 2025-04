Stavio sve karte na sto!

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'', gosti voditeljskog para Jovana Ilića - Joce novinara i Stefana Miloševića Pande bili su kum Ivana Marinkvića Gragan Petrović Gera i drug Stefani Grujić, Dušan.

Na samom početku večeri, potegla se tema oko odnosa Jovane Tomić Matore, Stefani Grujić i Danijela Dujkovića Munjeza, a Stefanin drug je dao svoj sud na tu temu.

Dušane, spominjali su se afteri na kojima je navodno bila Stefani nakon porođaja, o čemu se radi?

- To nije istina. Stefani je samo jednom izašla nakon što se porodila. Izašli smo samo jednom u kafanu našeg prijatelja, a provod nije trajao do zore, već do jedan iza ponoći. Nikakvi afteri nisu u pitanju, to su čiste gluposti.

Spekulisalo se o tome da li je otac Munjez ili Zola, da li imaš podatak da li se Stefani porodila u odmom ili devetom mesecu trudnoće?

- Stefani se porodila u devetom mesecu trudnoće, jasno je kao dan da je Munjezovo deze. Četrdeset osma nedelja je u pitanju. Sa sigurnošču mogu da kažem da je dete Munjino. Konstantin ima iste delove na licu kao Munjez, možemo to nazvati belegom. Učesnici treba da prestanu sa glupim komentarima, zna se da je dete Munjino.

Da li je istina da je dolazio centar za socijalni rad na vrata Stefaninog doma?

- Njena majka Nina je bila uznemirena, ali se dobro bori za svoju decu. Centar za socijalni rad se uverio u to, ja sam u kontaktu sa njenom majkom stalno. Siguran sam da je neko od Matorinih fanatika uticao na to.

Pričalo se o tome da su Stefani i Matora imale brojne probleme i nesuglasice u svom odnosu, kako je dolazilo do toga?

- Stefani je meni rekla da ju je Matora gušila, a ono krvarenje koje je bilo po nekim video zapisima je verovatno Matora sama sebi napravila. Matora je nakon incidenta pisala da će se promeniti i da joj da još jednu šansu, ali se znalo da je to obična manipulacija. Stefani je više nju volela. Mislim da još uvek nije ravnodušna.

Autor: S.Z.