SLAO MI JE EKSPLICITNE SNIMKE I SLIKE! Jovana Hoakina raskrinkala Marka Stefanovića: Želeo je da budemo intimni dok je bio sa Sanjom!

Totalni šok!

U emisiju ''Pitam za druga'' se putem video poziva oglasila poznanica aktuelnog učesnika Elite, Marka Srefanovića, Jovana Hoakina, te je otkrila da je on imao nameru da sa njom prevari svoju partnerku Sanju Grujić, sa kojom trenutno boravi u rijalitiju.

Kako je sve krenulo?

- Sedela sam sa Mimas kod mene u kafiću u Smederevu, a on mi se tada javio i pisao mi poruke. On mi je slao i eksplicitne poruke i slike. Da Mimas nije to rekla, ja ne bih ništa ni rekla. Želeo je da vidimo i budemo intimni. Ja sam mu stavila do znanja da ne želim nekom da budem druga. On mi je slao slike polnog organa. Čuli smo se letos, pre nego što je ušao u Elitu. Ovom Marku nema pomoći, to je činjenica - objasnila je ona.

Autor: S.Z.