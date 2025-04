IMALI SMO... Jovana Hoakina otkrila sve o odnosu sa Anđelom Rankovićem! Stavila sve karte na sto! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U emisiju ''Pitam za druga'' se putem video poziva oglasila poznanica aktuelnog učesnika Elite, Marka Srefanovića, Jovana Hoakina, te je otkrila da je on imao nameru da sa njom prevari svoju partnerku Sanju Grujić, sa kojom trenutno boravi u rijalitiju.

Jovana, šta se dešavalo sa Anđelom Rankovićem i tobom?

- Ništa, on lep i dobar momak. Upoznali smo se i sve najlepše imam da kažem za njega. Imali smo neku saradnju. On je meni rekao da može da me okači na svom Instagram profilu, došao je na masažu kod mene u salon.

Da li te je Janjuš kontaktirao?

- Zvao me je na piće.

Kad sumiramo priču koja se tiče Sanje i Marka, zbog čega ona negira da se tebi Marko javljao?

- Ne može da tvrdi takve stvari, jer ona te poruke nije ni videla. Jasno je zbog čega beži od istine.

Autor: S.Z.