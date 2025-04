NIKADA JOJ NEĆU PRUŽITI RUKU! Lukin otac otkrio zbog čega neće da čuje za Aneli: Ako me bude srela, neka pređe na drugu stranu ulice

Nikola Vujović, otac učesnika "Elite" Luke Vujovića, i dalje neće ni da čuje za Aneli Ahmić, aktuelnu izabranicu svog sina. I dalje navija za Sandru Obradović, što nam je jasno stavio do znanja tokom razgovora za naš portal, u kom je komentarisao aktuelna zbivanja u "Beloj kući".

Najpre se osvrnuo na sve što je Ena Čolić, Lukina bivša prijateljica, o njemu iznela prethodnih dana.

- To su laži. Oni kada se svađaju to je strašno šta jedno drugom kažu. Ne znam zašto to Ena priča, kada zna da nije tako. Ja je ne znam, ali mi je Luka pričao za nju sve OK dok nisu ušli - kaže Nikola za Pink.rs i dodaje:

- Zbog Aneli je zaratio sa celom kućom. Malo fali da Luka pukne i to je kraj za Aneli. Neće ispaštati jer će oni koji su za Aneli ćutati Luki kada se to bude desilo. Imam snimke gde vređa Luku za stolom, a on to najviše mrzi... Da nije Miće koji to krpi, već bi puklo.

Pitali smo ga i zbog čega se toliko protivi sinovljevoj vezi sa Aneli.

- Zato što je glasala protiv mog sina kada je bio u pitanju njegov povratak, zato što, kada je Luka za Novu godinu kazao Aneli da se ljubio sa Sandrom, ona ga je sutradan izdala za crnim stolom... Šta drugo treba?! To je za mene neoprostivo. Kako da joj pružim ruku, kako Ivanu, kako Bebici?! Nikako, nikada, budite sigurni... Niti ostalima koji su glasali protiv. Kada me budu sreli, sigurni budite da će preći na drugu stranu ulice.

Pitali smo ga kako reaguje na Lukine sukobe sa Anđelom i Gastozom:

- To je, ja mislim, zbog Ene. Znate kako, on je moj sin i treba svima da vrati, koji mu kažu tako ružne stvari. Mora da se brani, to nam je u krvi, nebitno je ko je sa druge strane - rekao je on, a nas je zanimalo zbog čega taj stav ne zagovara kada je reč o Sandri Obradović.

- Zato što je Sandru povredio i to ona radi iz besa i ljubomore. Ne radi to što ga mrzi. Eno, javljaju mi da je danas plakala. Ja vidim da ga Sandra voli, ni za koga drugog to ne mogu reći. Ko ga napada, treba da vrati još jače. Otac zagalami na dete, svašta mu kaže i to nije oisto kada zagalami na komšiju. To je razlika između Sandre i ostalih. Ne dirajte mi buduću snajku, ja se borim za sina i, ako Bog da, buduću snajku - zaključio je Vujović.

Autor: Darko Tanasijević