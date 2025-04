Đedović ubeđen da su mu Sita i Grofica bacile crnu magiju: Otkrio sve detalje, Sofija ostala skamenjena! (VIDEO)

Šok!

Marko Đedović popričao je nakon buđenja sa Sofijom Janićijević i Aleksandrom Nikolić, te im je tom prilikom otkrio da je sanjao loše snove nakon dugo vremena i tim prilikom indirektno otkrio da su mu Sita Ahmić i Grofica bacile crnu magiju.

- Sad sam sanjao jako loše stvari. Ne mogu ni da pričam ovu grozotu, a nikad ne sanjam loše. Ko zna šta rade, meni je Asmin rekao sve - rekao je Đedović.

- Meni tako Aneli i deluje - rekla je Aleksandra.

- Ja se sprdam sa tim, ali meni to nije uopšte neozbiljno rečeno - rekao je Đedović.

- Ja se uvek plašim takvih stvari - rekla je Sofija.

- Ona (Aneli) je imala u sebi demone, to uopšte nije šala. Karamujić je pričao javno o tome. Ona je ovde izašla i na praznik se je*ala, ti ljudi nisu takvi. Oni poštuju svoje običaje i tradiciju. Ja sam imao svoju komšinicu koja mi je bila kao baba, oni drže do poštenja. Došla žena i na najveće praznike se je*e i kune u dete za Ramazan kad slaže, je l' znate vi šta je s njim? Ona se u nedelju ujutru je*ala ispod detetove slike, Sitine slike i Asminove slike. Kad sam ja rekao da mi je Asmin sve poslao, ona se to jutro iz*ebala. Ona mene pita: ''Je l' to sa Stanijom ozbiljno?'', ja joj kažem: ''Onako'', ložio sam je. Je l' ste vi ikada čuli lepu reč o njoj? Pa niste jer nema niko lepu reč o njoj - rekao je Đedović.

- Ja sam joj gledala kuću kako ima neke okačene žice, pokazala sam i kako sestra pokazuje detetov krevetić u nekom stanu lepom - rekla je Sofija.

- To je iznajmljeni stan, stan na dan - rekao je Đedović.

Autor: N.Panić