Tenzija dosegla vrhunac: Matora tvrdi da je Đedović nametnuo lažni autoritet i da ga se cimeri plaše, a evo šta je imala da kaže o Aneli! (VIDEO)

Raspričala se!

U toku je emisija '''Nominacije'', a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Jovani Tomić Matoroj kako bi dala svoj sud o Aneli Ahmić i Marku Đedoviću.

- Počeću od mog kumašina, smatram da ovo što ljudi dolaze i pričaju sa tobom, a što da nemaš oružije u rukama već kad možeš. Nametnuo si taj lažni autoritet, na mene to ne može da utiče jer te znam iz privatnog života. Ti si za mene ovde učesnik... Često sam znala da kažem da si prodana duša. Vezano sve za Aneli mislim da si je izdao iako si znao sve to pre svog ulaska. Zalažeš se za nešto što narod misli, pozivaš podršku i to mi se ne dopada. Mene boli nepravda i draže mi je da budem sve najgore. Umeš da budeš pristrasan prema prijateljima i da ga braniš do kraja, ali mene nikada nisi postavljao na mesto kao što sada radiš sa svojim prijateljima. Naravno da ćemo Marko i ja biti u ratu do kraja života. Da je neko drugi ustao i rekao sve Aneline tajne, bio bi najgori. Mislim da Debatu vodiš loše i da si pristrasan sa pitanjima. Moram da izdvojim Kačavendu i Đedovića da iako se ne podnosimo, vi ste uvek iskreni kada je moja tema u pitanju - otkriva Matora, pa dodaje:

- Aneli zasmetalo mi je kada ste ti i Dragana ušle u sukob, ne vidim razlog zašto ste vi ušle u sukob. Ne želim da me dovodiš u neprijatnu situaciju, da moram da biram zato što ne želim da kvarim naš odnos. Nismo najbolje drugarice, ali umemo da popričamo. Ne bijem tvoje bitke, ne očekujem ni od tebe da biješ moje. Za mene je moj mentor i moj autoritet moj otac. Marka šaljem - rekla je Matora.

- Prihvatam sve što je Matora rekla, ali vidim da ljudi nisu razumeli. Rečenica da će svako proći kao Aneli u slučaju da to, to, to. U slučaju da ko mi bude uradio ono što mi je Aneli uradila, proćiće isto. Kada me bude neko provocirao petnaest dana, a druži se sa mnom i priča mi iza leđa, tako će da prođe - rekao je Marko.

- To govori o ljudima koji ti pu*e kur*c da ne bi pričao o njima. Gledaju te kao u Boga, kao da su s tobom potpisivali ugovor - rekla je Matora.

Autor: N.Panić