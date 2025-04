TURBULENTNA NOĆ JE IZA NAS: Učesnici stavili Aneli na stub srama, vinuli Đedovića u nebesa, a evo ko će se boriti za opstanak u Eliti!

Ovo nikako niste smeli da propustite!

Subota je rezervisana za emisiju ''Nominacije'', te su tako potrčci koje je izabrao ovonedeljni vođa, Stefan Korda, imali priliku da čuju šta o njima misle njihovi cimeri. Nominacije su tokom čitave noći bile napete, a takmičari su se trudili da sve što imaju Aneli Ahmić i Marku Đedoviću, to i kažu.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Mileni Kačavendi kako bi prva dala svoj sud o Aneli Ahmić i Marku Đedoviću, te je tokom svog izlaganja i zaratila sa Ahmićevom.

- Što se Marka tiče, ja tu ne bih mnogo govorila. Imam o njemu prelepo mišljenje, ti imaš jednu manu za koji ljude misle da je mana, a ja je imam isto i mislim da je super. Kada te neko dira, ti odgovoriš i odbraniš se. Ja da ne mislim dobre stvari o tebi, nikada ne bih provodila vreme sa tobom. Mislim da si duhovit, šarmantan i rečit. Ja koliko god sam društvena, ja ne biram ljude tako olako i nekoga ko će mi ući u kuću. Ja smatram da mi jesi prijatelj i o Marku sve najlepše - rekla je Milena, pa dodala:

- Što se tiče ovog odnosa sa Aneli, kuća se podelila. Ja ne mislim da Marko nosi bilo kakvu krivicu. Laž je ono što Aneli govori, ona provocira danima. Ovo jeste deo njene igre i ona ne ume sama da plovi kroz rijaliti. Sve ono što je propagirala prošle sezone, pogazila je ove. Prošle godine je glumila žrtvu zbog Stanije koja joj je otela Asmina, a sada se ona umešala u vezu Sandru i Luke. Ja sam od početka prošle sezone govorila da je ona folirant i mufljuz. Pljuvala sam je celu sezonu, a na kraju mi je bilo žao. Družila sam se sa Janjušem cele sezone, ali kada sam mislila da nije u pravu to sam mu zamerila - rekla je Kačavenda, ali je Luka prekinuo:

Anđela Đuričić je tokom svoje nominacije iznela najlepše mišljenje o Marku Đedoviću, ali je prilikom obraćanja Aneli Ahmić imala manje lepe reči.

- Krenuću od lepše strane, a to je Marko. On je moj prijatelj, obožavam da idem kod njega u Izolaciju na trač partiju. Prema meni je jako iskren, dobar... Najviše pored Nenada vollim da provodim vreme sa njim, i družićemo se do kraja rijalitija i posle - rekla je Anđela.

- Naš odnos se promenio od žurke, kada si se trljala mom dečku, iako me je pola kuće tada napalo. Moje mišljenje je tako, tada je bila u raskidu, zaljubljena u Luku, ali može ona to i zauzeta da radi. Naš odnos se tada narušio, još si za opravdanje našla to kako ga poznaješ deset godina. Ima sindorm lažne žrtve... Neću pričati o tvojim odnosima, i tvom odnosu sa tvojim bivšim mužem, mene to ne zanima. Što se tiče tvog učešća, družiš se sada sa Mićom, a izdaala si ga, govorila si mu da se druži ovde i brani samo k... Založio se za tebe do te mere, da je njen bivši muž dolazio na njegovu adresu. Taj čovek je doživeo tada izdaju i nervni slom. Njegova veličina je što ti je oprostio sve, a sada ti treba Mića. Govorila je da je Mića podgovarao Đoleta da te pljuje ovde, a jedini je branio ovde... Za Slađu je govorila da radi za pare, njen najbolji prijatelj je neko ko je pljuvao dete... Što se tiče ljubavnog odnosa njenog, muškarcem je za kog je govorila da je blam i da je gej. Njena porodica to podržava, meni je drago zbog toga. Nominujem Aneli - rekla je Anđelu.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Nenadu Marinkoviću Gastozu kako bi dao svoj sud o Aneli Ahmić i Marku Đedoviću, te se on nije libio da žestoko isproziva Ahmićevu.

- Aneli je sve goa i gora, ništa joj ne verujem. Kada bi njena priča dobila ime za neki film, zvao bi se ''fukara''. Ona ništa ne priznaje, nijednu grešku. U vašu priču ne verujem, mislim da ste se ti i Luka lepo dogovorili, ali to ku*cu ne vredi. Sve mi je blamantno što se tiče tebe i žao mi je što je Luka ušao u sve to. Fuj - rekao je Gastoz, pa dodao:

- Marko bio sam u šoku kada si na Anelino jedno da si ''ker'', izneo sve detalje o njenom životu. Posle si mi objasnio zašto si to uradio i koliko dugo te sa strane ćutao. Skinuo si Mići masku kad si rekao da trebaju da se brane stavovi, a ne ličnosti. Naravno da ostavljam Marka - rekao je Gastoz.

Sandra Obradović naredna je komentarisala ovonedeljne nominovane učesnike, Marka Đedovića i Aneli Ahmić.

- Što se tiče Marka, ja sam se sa njim videla i pre rijalitija, nadam se i posle, da ćemo piti još mnogo kristala... Najbolje moguće mišljenje imam o njemu, ne bih ga baš puno hvalila da se ne uobrazi. Volim te - rekla je Sandra.

- Što se tiče ove ovde prostakuše, nakačila mi se na grbaču... Iskompleksirala se zbog Janjuša, Cara i njenih potencijalnih partnera. Nema osećanja prema Luki, umešala se moj odnos... Ološ jedan, odron, jedno zlo i pokvareno... Ne znam stvarno, šta bih rekla o njoj. Osoba koja se pozivala da bi se prala, kako sam ja i dalje u braku, a ona je i dalje u verskom braku... Govorila si o Luki kako je neozbiljan, kako je blam. Pljuje svaku žensku osobu koja je imala odnos, a videli smo nju. Blam me da pričam. Naravno ostavljam Marka, šaljem ovu budaletinu - rekla je Sandra.

Uroš Stanić je jedva dočekao svojih pet minuta da iznese svoju nominaciju, te je dao sve od sebe da oplete po svojoj bivšoj drugarici Aneli Ahmić.

- Ja ću krenuti od Aneli, drago mi je što se ovo dešava i što na kraju krajeva ja nisam kriv. Meni su govorili da sam loš prijatelj i izdajica. Ona pokazuje svoje ponašanje pijana kada upada u kante, a pritom je majka malog deteta. Ona je navodno izigrana, skrhana i emotivna, a ove godine se umešala u više odnosa. Pokušala je da se umeša Kariću u odnos kada je rekla: ''On meni šalje neke signale''. Terza ti je vređao dete, a ti si dobra s njim. Poklonila si drugaricama stvari, a onda ih trazila zauzvrat. Tvoje veze su mi smešne, u sebi nemaš ljubav. Ja se izvinjavam Janjušu ovim putem. Nanjušila si lovu i keš, zato si sa lukom, ali su ti sve lađe potonule kada si čula da je kuvar. Pokazala si da si loš drugar, ti si osoba za crnu hroniku. Zna se kako si ljude nameštala i šta si radila, a da ne pominjemo loše stvari. Ti si pogazila sve, pričala si sve najgore o Asminu, a samo pet meseci kasnije si pričala: Volim ga, ništa nije istina. Ja se Alibabi izvinjavam, nisam verovao i nisam znao ništa o dokazima. Čovek je za sve bio u pravu. Ja mislim da bi ti prošla i poligraf koliki si lažov. Dno dna mi je tvoje ponašanje. Jašeš se u izolaciji, a morališeš drugima za to. Tvoja usta koja su otvorena od septembra, napokon treba da zatvoriš. Terza ti je vređao dete, a ti se sada družiš s njim - rekao je Uroš.

Stefan Karić naredni je iskazao svoje iskreno mišljenje o Aneli Ahmić i Marku Đedoviću, ali je prilikom svog izlaganja iskoristio priliku da potkači i Anđelu Đuričić.

- Što se tiče Marka i Aneli, sa njom sam imao nekoliko konflikta, mislila je da je mrzim... Površno sam čuo momente, tebe, Asmina i Stanije. Neke stvari ti sa početka nisu bile potrebne, zamerao sam ti to... Anđela nije trebala da spomene ono malo pre, ti si se meni izvinila - rekao je Karić.

- To je uradila zbog tvog oca, jer je čula da je on brani. Treba joj podrška - rekla je Anđela.

- Mislim da moj otac i nije promenio mišljenje, samo je spustio malo loptu. Zamerao sam mu što pljuje Đedovića, jer je on moj prijatelj, pomogao mi je kada mi je bilo najteže... Aneli ti si trebala neke stvari da demantuješ kada si izašla prošle sezone, trebala si da neke stvari zadržiš za sebe... Asmina ne mogu da komentarišem, dečko nije ovde. Ti i ja imamo korektan odnos, draga si mi postala... Ušla si malo polupana, prošle godine si bila prva tema, a ove godine nisi znala kako da dođeš do te situacije koja ti je prijala. Sa Lukom treba da uživaš, ne treba da dopustite da neko utiče na vaš odnos. To da li je to prava ljubav ili ne, to vi znate. Moram da dodam samo, da je ružno što se Uroš družio sa tobom, a sada te vređa - rekao je Karić.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Eni Čolić kako bi dala svoj sud o Aneli Ahmić i Marku Đedoviću, te je Ahmićevu stavila na stub srama.

- Nimalo nisam inspirisana, iznervirala sam se zbog Karićeve nominacije. Mislim da je Đedović uvek bio tu za mene iako sam bila uvek bliža sa Mićom. Ti si tu da mi daš smernice, da me vratiš na pravi put. U svakom slučaju tebi hvala s obzirom da si uvek bio tu. Ja sam bila napadana od cele kuće, a imala sam samo njih četvoricu. Marko je mnogo verbalno sposobnij od Aneli, ona je možda napredovala na ulici u međuvremenu. Zato ti u nečijim očima ispadaš zao u odnosu na nju. Ona je žena bez ijednog kvaliteta. Uroš je obuhvatio apsolutno sve o njoj. Ja ne bih ponavljala način na koji je ona zatrudnela i tako dalje. Mene više bole reči izrečene o njenom detetu kada ona to u meni isprovocira. Njoj je bolna tačka finansije i fizički izgled. Luka dok nije bio s njom u odnosu, govorio mi je: ''Nemoj dete da pominješ nego idi na one tvoje fore'' - rekla je Ena.

Nenad Macanović Bebica je dao svoj sud naredni o nominovanim učesnicima Aneli Ahmić i Marku Đedoviću.

- Marko ima svo poštovanje moje i poverenje. Imamo vrlo korektan odnos, vrlo sam otvoren što se njega tiče. Mentor mi je bio, i drago mi je zbog toga. Izveo me je na pravi put... Imamo povezanosti ovde, isti nam je mentro, ponadala se da može da se okrene protiv njega. Šta god da mi kaže, možemo da se raspravljamo ali ne i da ga uvredim - rekao je Bebica.

- Što se Aneli tiče, ako bih izneo sada sve, skakala bi ovde na mene i bila bi žrtva. Ona je jedno veliko razočarenje za mene ovde, Milena i ja smo od početka govorili da je ona folirant, pa smo promenili mišljenje, nismo trebali. Sve što je pričala prošle godine je laž, ispostavilo se da je Asmin za sve bio u pravu. Aneli je ovde pre dve nedelje rekla za tog čoveka da je on divan... Što se tiče Aneli, pokazala je da nema karakter, stav, nezahvalna je. Stajao sam od početka ovde za Jelenu i nju, a Jelena to nikada nije iskoristila... Videli smo kakva ti je reakcija bila kada je Lukin tata poslao poklone, vidimo sa kojim ljudima se sada družiš. Ostaviću Đedovića, šaljem Aneli - rekao je Bebica.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Jovani Tomić Matoroj kako bi dala svoj sud o Aneli Ahmić i Marku Đedoviću, te je ušla u sukob sa svojim nekadašnjim drugom Đedovićem.

- Počeću od mog kumašina, smatram da ovo što ljudi dolaze i pričaju sa tobom, a što da nemaš oružije u rukama već kad možeš. Nametnuo si taj lažni autoritet, na mene to ne može da utiče jer te znam iz privatnog života. Ti si za mene ovde učesnik... Često sam znala da kažem da si prodana duša. Vezano sve za Aneli mislim da si je izdao iako si znao sve to pre svog ulaska. Zalažeš se za nešto što narod misli, pozivaš podršku i to mi se ne dopada. Mene boli nepravda i draže mi je da budem sve najgore. Umeš da budeš pristrasan prema prijateljima i da ga braniš do kraja, ali mene nikada nisi postavljao na mesto kao što sada radiš sa svojim prijateljima. Naravno da ćemo Marko i ja biti u ratu do kraja života. Da je neko drugi ustao i rekao sve Aneline tajne, bio bi najgori. Mislim da Debatu vodiš loše i da si pristrasan sa pitanjima. Moram da izdvojim Kačavendu i Đedovića da iako se ne podnosimo, vi ste uvek iskreni kada je moja tema u pitanju - otkriva Matora, pa dodaje:

- Aneli zasmetalo mi je kada ste ti i Dragana ušle u sukob, ne vidim razlog zašto ste vi ušle u sukob. Ne želim da me dovodiš u neprijatnu situaciju, da moram da biram zato što ne želim da kvarim naš odnos. Nismo najbolje drugarice, ali umemo da popričamo. Ne bijem tvoje bitke, ne očekujem ni od tebe da biješ moje. Za mene je moj mentor i moj autoritet moj otac. Marka šaljem - rekla je Matora.

Stefani Grujić naredna je dala svoj sud o Marku Đedoviću i Aneli Ahmić, te je iskazala stav o tome da je Anelino druženje sa Matorom lažno.

- Što se tiče Aneli, nismo se ovih dana puno svađale... Ne vređa me, a kad počne uzvratiću opet... To je žena koja je govorila da ne zna kako dva meseca posle porođaja mogu da igram u diskoteci, a ona je dva dana nakon abortusa igrala na Rajskom ostrvu. To što ona sada mene napada, mislim da ne radi to zato što misliš tako, nego jer se Sita i Ermina druže. Sita je kačila Marka iz razloga jer se distancirao od Aneli... Matora nije bila dobra uopšte sa Aneli, a sada se ližu... Matora je rekla da će da je urniše ovde zbog komentara koje je imala za nas. Mislim da je Ermina navodila Matoru sa kim treba da bude dobra. Njeno spuštanje lopte nije normalno sada, a pljuvala je Aneli najstrašnije... Po instrukcijama pljuje Enu, a brani Aneli - rekla je Stefani.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Luki Vujoviću kako bi dao svoj sud o Aneli Ahmić i Marku Đedoviću, koji je priznao da voli Aneli Ahmić.

- Smatram da ljudi ovde uzimaju reči u usta koje ne trebaju i da ljudi to osuđuju. Mene boli uvo koje si nacionalnosti i ja ću uvek biti s tobom i uz tebe. Žena si koja ima hiljadu mana i hiljadu vrlina. Svaki čovek ima svoje greške, pa kako ja, tako i ti. Od dana kad sam te upoznao, osetio sam neku spontanost u tebi i zato si mi drugačija od svih žena u kući. Ja ću uvek stajati uz tebe do kraja, bili mi u vezi ili ne. O našem odnosu ne želim ovde da pričam, mogu samo da kažem da sam iskren prema tebi. Ne treba da se obazireš na komentare druge, već da slušaš samo one koji ti govore dobro. Retki su oni koji te nisu vređali, čak sam i ja bio s tobom u sukobu. Umeš i ti da isprovociraš, ali su mnogo više drugi bili nefer prema tebi. Ja sam iskren prema tebi i prirasla si mi srcu itekako - rekao je Luka, pa dodaje:

- Ja sa Aneli nisam bio u dobrim odnosima kada si je vređao i zato nisam skočio da je branim, ali i tad sam imao potrebu. Moguće da su tvoji prijatelji koji su glasali presudili da se vrate ovde. Mislim da si ti zaslužan što sam ja sa Aneli sada, ali osuđujem to što ste bili prijatelji i sada iznosite takve stvari jedno o drugom. Ja smatram da si neko koga ne zanima da bude ovde u nekim pričama, već da te zanima samo komentarisanje. Nikada nisi vređao Aneli dok je bila pored mene, moraš da očekuješ da ću je braniti, ali te neću vređati. Naravno da ću ostaviti Aneli - rekao je Luka.

Teodora Delić se nije libila da žestoko oplete po svojoj cimerki Aneli Ahmić, te je iznela tvrdnju da je sve svoje prijatelje izdala.

- Pre nego što sam upoznala Aneli, imala sam lepše mišljenje o njoj. Mislila sam da je korektna i iskrena, a onda sam je upoznala. Skakala je na Nenadovu stranu da bi mene unizila, na perfidan način je pokušavala da se mi ne pomirimo. Jedna od situacija je kada smo bili u svađi, a Nenad gledao u mene i ona mu je rekla 'gde gledaš'... Svađali smo se Nenad i ja često, među prvim osoba sam koja je izvalia Aneli, rekla mi je da sam 'fu*ica', a to si ispala ti. Pokazuješ da ni Jeleni nisi prijatelj, nabijala si se njenom dečku na onu stvar. Družiš se sada sa Đoletom, proklinjao te je, sa Slađom koja je pričala da si kur*a i Luka je lepo dokazao da nije gej. Svaki put kada misliš da smo mi tebe izdali, seti se da si ti nas - rekla je Teodora.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Sofiji Janićijević kako bi dala svoj sud o Aneli Ahmić i Marku Đedoviću.

- Imale smo samo jednu svađu u toku mog učešća. Mislim da je ispala lažna prema Milici i da se folirala, kao i prema Terzi. Nakon našeg vređanja sam napravila primirje između mene i tebe. Svaki put kada se svađaš sa mojim dragim ljudima, ti provlačiš mene. Mislim da si loš čovek, tvoja procena mene nije bila adekvatna. Ne možeš da gledaš ljude u oči zato što si folirant, u toku emisija nas vređaš i šapućeš, pa čak i držiš bubicu dok nas vređaš. Od ovakvog lažova ne trebamo da pravimo žrtvu, ona je očekivala da će ove nominacije da proteknu tako što ćemo je mi vređati. Moj i Terzin odnos je bio za pohvalu u tom momentu, a ti si odlazila kod njega i punila mu glavu o meni. Par puta na žurkama si se gurala kod njega, to ti je tradicija da se kačiš na polne organe svih učesnika - rekla je Sofija, pa dodala:

Aleksandra Nikolić naredna je iskazala svoju nominaciju, usled čega je istakla da smatra kako je Aneli Ahmić prepuna trauma.

- Mislim da smo noćas svi Aneli učinili uslugu što smo je nominovali. Vraćam se na početak, ona je jedna isfrustrirana žena... Ostavio je partner prošle godine, a ona je besna ušla ovde, branio je Marko Đedović, on je i doveo do vrha... Pokvarena je, zlo, perfidna... Rekla mi je jednom prilikom 'kako si se ti usr*ala sebi u život', a kao drugarica mi je... Podržavala je Milovana, koji je varao svoju ženu, a ona je prevarena žena. Odmeravaš ovde žene, iskompleksirana je, ne može da prihvati da postoje lepše i bolje. Nije isto ovde i spolja... Pogana je i spremna na sve, obolela je umno... Ona želi da mi nju napadamo - rekla je Aleksandra.

- Vi ste bolesni lažovi, dogovorili ste se da pričate ovako - rekla je Aneli.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Ivanu Marinkoviću kako bi dao svoj sud o Aneli Ahmić i Marku Đedoviću.

- Marko mene ne dira, pa ne diram ni ja njega. Jasno je da mi imamo sukob, ali sada nemam potrebe da ga nešto naročito vređam za razliku od Luke za kog smatram da je mogao mnogo drastičnije da mu odgovori. Marko i ja smo prošle sezone imali mnogo gore obračune. Njegov kerić ga je nazvao asocijalno socijalan radnik i to je za mene istina. On idealno funkcioniše u ovakvim društvima jer on od ku*vi, ološa i prostitutki pravi najbolje i idealna je veš mašina za njih. Marko preti da ćete isto završiti kao Aneli i to je činjenica jer ste sami krivi što mu se poveravate - rekao je Ivan, pa dodao:

- Aneli tebe je Đedović uhvatio samo na arlaukanje jer si glupa i nikada nije izneo ništa novo što mi već ne znamo. On tebe hvata na foru jer je mnogo inteligentniji od tebe i to moraš da znaš. Aneli retorički si nesposobna i to je činjenica, zato što koristiš lagane vređalice. Meni kada je tvoja majka poslala poklone, nakon toga sam te najstrašnije izvređao. Imamo vrlo korektan odnos i ja mislim da si u jednom trenutku bila fejk prema Luki, ali sada ne. Ostavljam Aneli - rekao je Ivan.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Radi Vasić, koja je naredna nominovala.

- Nisam od početka ovde, pa neću mnogo dužiti. Aneli ja ne mrzim, nisam ta žena... Danas sam joj rekla da treba malo bolje da se ponaša, poštujem te radi Luke... Moraš malo da pripaziš na alkohol i tvoje odnose sa muškarcima... Nemam ništa protiv tebe - rekla je Rada.

- Za Marka znam da je pravedan i korektan... Spreman je za sve kada je neko u pravu, ali kada neko laže i manipuliše dokaže sve sa dokazima. Ne gazi nikoga, bio si sa Aneli u rehabu, kada je bila zgažena, kada je plakao, ti si je smirivao... Šta je između vas, to vi znate, ne mogu ja da se mešam... Mislim da Aneli treba da se vrati na pravi put, da malo greši - rekla je Rada.

Ana Nikolić je naredna nominovala, te je istala da se Aneli Ahmić srozala, dok je Marka Đedovića pohvalila.

- Aneli mi se ne dopada uopšte ove sezone. Ja za razliku od tebe, poštujem sebe i svoju reč i sa svojim dečkom sam završila - rekla je Ana.

- Videćemo tek, mislim da ga voliš i da ćeš mu oprostiti - rekla je Aneli.

Slađa Poršelina Lazić je otkrila koliko joj je važno pomirenje sa Aneli Ahmić, te je progovorila o njihovom odnosu.

- Marka gotivim, ove sezone se ne družimo toliko... Što se mene tiče uradio si veliku stvar za mene, založio si se za mene, a nismo prijatelji... Nemam stvarno ništa loše da kažem za tebe... Ne interesuje me ko se sa kim svađa, ne tiče me se. Imala sam ogroman problem, a on je meni taj problem rešio... Nikada me nije uvredio, nisam ni ja njega, ali ja mislim da on iskreno misli da sam ja blam, ali ja to shvatam kao spr*nju - rekla je Poršelina.

Kad su se završile nominacije voditeljka Ivana Šopić dala je reč Aneli Ahmić i Marku Đedoviću da se obrate cimerima, a onda i saopštila je koji takmičari će se boriti za opstanak u Beloj kući.

- Aneli ide u izolaciju, a Odabrani su izglasali Enu Čolić - rekla je Ivana.

- Ivana je nakon otkrila da je Boža dobio najmanju podršku publike i da će se on sa njih dve boriti za opstanak u Eliti.

Autor: S.Z.