KAD JE ČULA, ZGROZILA SE: Zlata Petrović OČAJNA nakon saznanja da je Ena imala aferu sa Desingericom

Pevačica Zlata Petrović već mesecima zabrinuto gleda sina Jovana Pejića Peju koji sa Enom Čolić ima svakodnevne svađe u rijalitiju "Elita", a kada je čula da je njena potencijalna snajka bila sa reperom Dragomirom Despićem Desingericom, uverena je da ona nije prava žena za njenog naslednika.

Kako kaže izvor blizak Zlati Petrović, Enina afera sa Desingericom ju je dodatno razočarala, pa joj još teže pada to što Peja nikako ne uspeva da stavi tačku na njihov odnos.

- Zlata je kao majka očajna zbog svega što gleda, a kada je pored svega što mu je Ena do sada izgovorila čula i da je bila i sa Desingericom, sa oženjenim čovekom, zgrozila se. Sad je još sigurnija u to da ona nije za njega, iako ih je isprva od srca podržala. Vidi to i mali Peja, ali zatvoren prostor sigurno doprinosi tome da joj se stalno vraća - rekao je izvor blizak Zlati Petrović za medije.

Podsetimo, Ena Čolić i Jovan Pejić Peja nedavno su bili intimni, ali kada je Čolićeva shvatila da nakon vrele akcije neće uslediti pomirenje, napravila je novi haos.

Autor: Nikola Žugić