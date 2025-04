Bez dlake na jeziku!

Tema koja je uzrujala i potresla ceo region jeste prevara Stefana Korde koji se dopisivao sa Aleksandrom Vučenović dok je Ana Nikolić u suzama sahranjivala svog oca. Kako bi pružila podršku svojoj ćerki, Rada Vasić se nedavno uselila u Elitu, te se suočila sa njim i progovorila o njegim morbidnim postupcima.

Putem telefonskog uključenja u emisiju ''Premijera vikend specijal'' se uključila Ivana Nikolić i otkrila kako gleda na trenutna zbivanja u Beloj kući.

Ivana je priznala da je uznemirena zbog brojnih turbulencija koje prate život njene sestre u nekoliko dana, te je i sama rekla da je najgori mogući opilog da Ana nakon svega oprosti Kordi.

- Stefan je sprman na sve. U šoku sam jer je uradio sve na onakav način. On je veoma bio malo uz Anu dok smo sahranjivali oca, trčkarao je stalno i nije se odvajao od telefona. On moju sestru psihički maltretira. Nije mi jasno zbog čega dopušta sve to. Cela porodica se stresira, možda je brinula zbog toga, ali sada kada je ušla naša mama, ona treba da se distancira od njega u potpunosti. Mnogo više sam očekivala od maminog ulaska, jer je on psihopata. Moja sestra ne sme da mu oprosti, ako to bude uradila veći je psihopata od njega. Morala bih da razmislim da li bih oprostila da se pomiri sa njim. Ja se neću mešati u njene odluke, jer se ni u moj brak niko ne meša, ali ne želim da ona pati. Ja sam totalno nemoćna povodom svega ovoga što se dešava. Nije mi lako da je gledam kako pati - istakla je Ivana.

Autor: S.Z.