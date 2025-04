PONOVO SREĆNA U LJUBAVI: Sandra Rešić priznala da IMA DEČKA, prisetila se Saše Popovića i ulaska u Grand, a evo šta da kaže o Matoroj!

Bez zadrške!

Sandra Rešić bila je sagovornica reportera Nemanje Vujičića u emisiji ''Premijera vikend specijalu'', te je iskreno progovorila o svom privatnom životu, ali i smrti Saše Popovića, koja je nedavno zavila u crno gotovo čitavu estradu.

Sandra, da li veruješ u ljubav za ceo život?

- Zavisi. Iskreno, u nekom mom slučaju nisam do sad to osetila, ali poznajem i ljude koji su se venčavali jednom, a i one koji su se venčavali nekoliko puta, pa im se tek tada uspelo. Važi od osobe do osobe.

Šta misliš o tome što je sve više ljubavnica na našoj javnoj sceni?

- Ne znam što mene često ovo pitaju. Ako je njima lepo, neka ih.

Kako komentarišeš to što je Jovana Tomić Matora ponovo u Eliti našla novu devojku?

- To ne komentarišem.

Da li si ti zaljubljena?

- Imam nekog. Traje dva meseca. Ozbiljno je počelo, videćemo kako će se dalje odvijati.

Da li te plaši to da ti odnos neće potrajati, danas veze propadaju brže neko ikad?

- Umem da mislim o tome, ali se time ne zamaram više.

Gde te je zatekla vest o smrti Saše Popovića?

- Moram da kažem da me je veoma pogodilo to. Čula sam se sa Suzanom Jovanović, pre nego što je preminuo. Jako me je povredilo to. Moram da kažem da mi je veoma značila njegova podrška. Bila sam u kao podrška na snimanju ''Zvezda Granda'', Saša me je primetio i pozvao da se takmičim. Da ga nije bilo, ne bi bilo ni moje pevačke karijere.

Da li planiraš nove pesme?

- Trenutno nemam nikakve planove za to. Videla sam da su neke kolege izdavale pesme kad nije bilo vreme za to, ali sam primetila da su katastrofalno prošle. Ne bih preterano da se pojavljujem u javnosti dok ne budem imala adekvatan razlog. Malo ću se povući dok nebudem imala razlog.

