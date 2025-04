PINK.RS PAPARACO! Nakon priče o aferi sa Enom Čolić, uhvatili smo Desingericu na aerodromu, vuče kesu BESAN?! (FOTO)

Paparaco portala Pink.rs i ove nedelje vredno radi, te smo se našli na aerodromu Nikola Tesla, gde smo dočekivali poznate ličnosti koje se vraćaju iz Evrope i dijaspore, gde su ovog vikenda radili.

Ovim povodom, dočekali smo brojna poznata imena, među kojima su se našli: Anđela Ignjatović Breskvica, Dejan Matić, Sloba Radanović, Sanja Vučić, Indira Radić, kao i drugi...

Među poznatima koje smo uspeli da uslikamo, našao se i poznati treper i reper Dragomir Despić, poznatiji kao Desingerica. Naime, on je bio u svom dobro poznatom stajlingu, a svima je zapalo za oko jeste to što je Desingerica bio nervozan, a nosio je sa sobom i kesu. On je spakovao brzo kofere i kesu u taksi i uputio se u nepoznatom pravcu.

E-Stock/Rajko Ristić E-Stock/Rajko Ristić E-Stock/Rajko Ristić E-Stock/Rajko Ristić Previous Next

Da li je bio nervozan zbog priče o navodnoj aferi sa aktuelnom učesnicom "Elite 8" Enom Čolić, ostaje nam samo da saznamo. Podsetimo, Slađa Lazić Poršelina tokom emisije "Nominacije odabranih" razotkrila je nekadašnju drugaricu Enu Čolić, te je otkrila da joj se Čolićeva poverila da je imala aferu sa Desingericom, ali i reperom Stefanom Đurićem Rastom.

Autor: pink.rs