Razvezala jezik: Anđela brutalno urnisala Karića zbog pristrasnosti prema Matoroj, pa nikad žešće ponizila Luku! (VIDEO)

Bliži se rat!

Voditelj Darko Tanasijević ugostio je Anđelu Đuričić u ''Šiša baru'', koja je ove noći govorila o svom ratu sa Stefanom Karićem, sukobu sa Lukom Vujovićem i Lepim Mićom, ali je i otkrila zbog čega je skočila u zaštitu Ene Čolić.

- Kakav se tihi rat vodi već duže vreme dešava između tebe i Karića? - upitao je Darko.

- Nije tihi rat, ali ja njegovo učešće delim do ulaska Matore i posle ulaska. Ja nemam problem da kažem svoje mišljenje, kao kada je bilo za Aneli i Gastoza. On je izneo svoje mišljenje, koje je bilo različito od mog i shvatio je lično. On misli da sam se ja od tada ostrvila na njega, ali to nije istina. Kada je situacija sa Matorom u pitanju, koristila sam preoštre reči. Ja verujem da on misli da sam ja preoštra u svim tim komentarima, ali mu se to ne dopada jer je Matora u pitanju. Od tog trenutka se podelila kuća, a kao šlag na tortu je došla ovaj rat Đedovića i Aneli. Čula sam sinoć da je komentarisano u Pabu za moje prethodne greške - rekla je Anđela.

- Stefan Karić je tebi zamerio što si ti tokom ''Nominacija'' pomenula Aneli ono što je ona njemu govorila u raspravama. Da li si imala nameru da ga pecneš i čačneš? - upitao je Darko.

- Misli tako jer sedi s ljudima koji mene ne vole. Mene njegovi sudski procesi ne zanimaju i nikada se ne bih bavila tim stvarima. Mislim da je on to tako protumačio jer sedi sa ljudima koji me ne vole - rekla je Anđela.

- On je juče sa Lukom komentarisao tebe i Gastoza, a Stefan je rekao: ''Anđela nije skočila da bi branila Enu, već isključivo da bi se suprodstavila Aneli''. Takođe je rekao: ''Anđela nije ispala fer jer pljuje, pa liže'' - rekao je Darko.

- Od kada je bila svađa sa Lukom u radiju, oni ne staju. Svi napadaju Enu i imam osećaj da to rade organizovano. Kada se drugim ljudima to radili, oni su glumile žrtve. Šokirana sam da Peja stoji sa strane, pa je l' ima nešto u sebi da mu bude žao? Ako Stefan kaže da je moja namera bila da se suprodstavim Aneli, onda je i Karić imao nameru da napadne Enu. Ja znam da ja radim ono što osećam, ja sam ostala u šoku da niko nije skočio da odbrani devojku - rekla je Anđela.

- Stefan Karić je nominovao posle Gastoza, a nakon toga je rekao: ''Pre mene su nominovale sve žene'' - rekao je Darko.

- Eto ko koga komentariše i to protiv koga ima nešto. Ja ne znam čime je to Gastoz zaslužio kada je Stefan u pitanju. Nervira me Stefanova pristrasnost prema Matoroj i nervira me što se meni meri svaka greška, a drugima se oprašta i zaboravlja - rekla je Anđela.

- Da li se plašiš da bi mogao Luka da iznese o tebi nešto i o tvom privatnom životu? - upitao je Darko.

- Meni je to presmešna priča, ničega se ne plašim. Uopšte mi njegova reč nema validnost - rekla je Anđela.

- Kako komentarišeš što je Luka u razgovoru sa Karićem otkrio da ti njega komentarišeš, a i tvoji momci su bili u zatvoru? - upitao je Darko.

- Ma bivšeg ne komentarišem, a za Gastoza svi znamo da je glupost. Dečko je izašao posle par meseci i uopšte nema veze sa kriminalnim radnjama. Ja bih se zapitala šta je to zbog čega dobiješ 8 godina - rekla je Anđela.

- Do velikog jaza je došlo između tebe i Lepog Miće? - upitao je Darko.

- Opet isto kao i za Stefana mislim. U grupaciji je ljudi koji mene ne podnose, ali sada su mu dobri svi koji su ga pljuvali - rekla je Anđela.

- Da li misliš da je dobar sa Aneli jer je u ratu s Đedovićem? - upitao je Darko.

- Naravno da je stao na suprotnu stranu zbog Đedovića. Isto tako je Mića bio dobar sa Enom, a sad mu ne valja. Ja sam samo jedan komentar rekla, a oni tri dana nju vređaju - rekla je Anđela.

- Šta se dešava sa Kordom od Radinog ulaska? - upitao je Darko.

- Korda pokušava da spusti loptu, konstantno ide oko Rade i Ane. Vidim da mu Rada daje pristupa, ali ako pogaze svoj stav onda će to biti za mene najkatastrofalnija situacija u kući. Ja se stvarno nadam da neće i da će se držati reči koje je izrekla kada je ušla - rekla je Anđela.

Autor: N.Panić