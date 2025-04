Iskren!

Voditelj Darko Tanasijević ugostio je Nenada Marinkvoića Gastoza u ''Šiša baru'', koja je ove noći govorila o svom ratu sa Stefanom Karićem, sukobu sa Lukom Vujovićem i Lepim Mićom, ali je i otkrila zbog čega je skočila u zaštitu Ene Čolić.

- Gastoze čuo sam da si postao devojčica, a da nam nisi javio. Karić nam je sve odao - rekao je Darko.

- Pa video sam da je Luka sa perikom ušao kao žena, tako da je njihov klan, klan žena. Ne znam, Uroš je bio baš pre njega i sada da li je mislio na Uroša ili je hteo da obuhvati ceo gornji dom žena, ne znam. Nisam se pronašao i nisam video da je hteo da me pecne, ne znam od kad smo mi na toj relaciji ''žena'' - rekao je Gastoz.

- Kako komentarišeš to što je Anđela u svojoj nominaciji pomenula neka njegova dešavanja van Bele kuće, a on je to shvatio da je njega htela da potkači? - upitao je Darko.

- Oni su sada kivni jer se Anđela posvađala sa Mićom. Nije istina da je Anđela skočila da odbrani Enu u inat Aneli - rekao je Gastoz.

- Kako komentarišeš Luku? - upitao je Darko.

- Nije da ratujemo, ali sam mu samo uzvratio na provokacije. Ukoliko će njegovi meni da pričaju sa kim je bila moja devojka, ja mogu na bilbordu da mu napišem s kim je njegova devojka bila. Nek me malo za*ebe sa njegovim drugarima i pričama o Anđeli - rekao je Gastoz.

- Je l' se plašiš da je nečim ne drži u šaci? - upitao je Darko.

- Naravno da ne, ali mi je čudno ukoliko je već bio napolju, da je sada u vezi sa Aneli. Ukoliko stavimo Anđelu i Aneli i podvučemo crtu, mislim da je Anelina lista duža - rekao je Gastoz.

- Rekao si: ''Kada bude video Anđelu napolju, spustiće glavu'', a on je u svom razgovoru sa Karićem rekao: ''Videću tek njega kako će da reaguje'' - rekao je Darko.

- Nadam se da je tu Karić ostao suzdržan jer bi u suprotnom bio folirant u prijateljstvu sa Anđelom. On je već nju pecnuo, ali zbog Miće kojeg brane sedam muškaraca - rekao je Gastoz.

- Da li ti se čini da se odvija neki tihi rat između Anđele i Karića? - upitao je Darko.

- Ne, mislim da je Karić pecnuo Anđelu zbog Miće. Sinoć je provukao da ljudi idu kod Đedovića na seanse kako bi se čule njihove priče, a ja sam ga upitao onda da li to misli i na Anđelu. Ja sam pitao Anđelu ''Da li ima Đedović da iznese nešto o tebi?'', ona mi je rekla: ''Je l' si normalan, ja uopšte nemam takav život'' - rekao je Gastoz.

- Znači ipak negde strahuješ da postoji nešto? - upitao je Darko.

- Ne, samo sam bio radoznao. Aneli i Anđela nikada ne mogu da se uporede to je jasno, Luka je pogazio sve svoje kodekse. On hoće na svaki način da omalovaži Anđelu, ali ne može da je uhvati ni za glavu ni za rep. Svidelo mi se kako je Anđela skočila da odbrani Enu i kako se borila kao lavica sa sedam muškaraca. Ja sve više postajem njen fan, direktno u metu pogađa - rekao je Gastoz.- Stvarno? Sada ti se i dopada ta njena strana koju si joj zamerao? - upitao je Darko.

- Stvarno smo se smirili i to sam ja hteo da imam sve vreme. Mi se čak i pogledima razumemo, sad se čak više ni ne šminka i hvala Bogu da sam to dočekao. Dok moji drugari u rijalitiju teraju devojke da se šminkaju, ja moju teram da skine šminku - rekao je Gastoz.

- O kome ti to? Ajde budi direktan - rekao je Darko.

- Ma jok, neću ja da se bavim tim stvarima i da pričam koja devojka ima rošavo lice. Činjenica je da je moja devojka vrh, a njihova krš - rekao je Gastoz.

- Kako komentarišeš Kordu? - upitao je Darko.

- Ma skandal. On je izašao i pročitao par komentara na kojima piše: ''Korda car'' i naložio se, setio se Saške, ušao na Insta i video si*e i du*e. Ona ga je jedina odala, a da li je njoj pisao, ja ne znam. Strašno mi je šta je uradio, njega je babica ispustila kad je bio beba - rekao je Gastoz.

Autor: N.Panić